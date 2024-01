Αθλητικά

Η πιο ακριβή 11αδα στον κόσμο αξίζει 1,31 δις ευρώ!

Οι παίκτες με "χρηματιστηριακή αξία" άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ και η "χρυσή" εντεκάδα.

Η ακριβότερη 11αδα στον κόσμο αξίζει 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ! Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, η οποία κατέταξε τους 100 -για την ακρίβεια 113- ακριβότερους παίκτες στον κόσμο. Για τη συμπερίληψη κάποιου παίκτη στη σχετική λίστα τον Ιανουάριο του 2024 απαιτείται χρηματιστηριακή αξία 50 εκατ. ευρώ. Αυτό ισχύει για 113 παίκτες, τρεις περισσότερους από την αξιολόγηση τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από αυτούς, οι 55 εξακολουθούν να αγωνίζονται στην Premier League, οι υπόλοιποι... κατανέμονται σε LaLiga (20 παίκτες/ +2), Bundesliga (15/ +3), Serie A (12/ +3), Ligue 1 (10/ - 2) και το Eredivisie (1 /+1). Η Πορτογαλική Primeira Liga (-2) και η Saudi Pro League (-2) δεν εκπροσωπούνται πλέον στην κατάταξη. Βέβαια, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου μπορεί να φέρει τους αριθμούς σε αταξία τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.



Η κορυφή της κατάταξης είναι μία...πολυθρόνα για τρεις, αφού εκεί..κάθονται οι Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν) και Τζουντ Μπέλιγχαμ (Μάντσεστερ Σίτι), όλοι του με αξία 180 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή 11αδα στον κόσμο: Μενιάν (Μίλαν-45 εκατ. ευρώ)

Γκβάρντιόλ (Μάντσεστερ Σίτι-80),

Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι-80),

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ-80)

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι-110),

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ-110)

Βινίζιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης-150),

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης-180),

Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ-120)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι-180),

Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν-180).

