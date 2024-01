Πολιτική

Μπλίνκεν: Γεύμα με Μητσοτάκη στα Χανιά, μετά την συνάντηση με Ερντογάν

Επισημοποιήθηκε το τετ α τετ στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Ξεκινά από την Τουρκία η πολυήμερη περιοδεία του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή.

Μετά την επιβεβαίωση του ταξιδιού του Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο περιοδείας του στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, ανακοινώθηκε από το Μαξίμου ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει το Σάββατο το απόγευμα κατ' ιδίαν συνάντηση, στην οικία του στα Χανιά, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

Σήμερα στην Τουρκία ο Μπλίνκεν – Αύριο η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μεταβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να δεχθεί τον Μπλίνκεν το Σάββατο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ, οι επαφές του Μπλίνκεν θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη. Θα υπάρξουν συναντήσεις με τον Φιντάν και μεταξύ αντιπροσωπειών, αλλά προβλέπεται και η συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ με τον Ερντογάν.

Η Χαντέ Φιράτ ανέφερε επίσης ότι «Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθούν τα F-16, η Σουηδία και περιφερειακά ζητήματα. Και ασφαλώς, στο τραπέζιτων συζητήσεων θα τεθούν και θέματα, όπως το να μην διαταράξουν οι ΗΠΑ την ισορροπία των εξοπλισμών στο Αιγαίο». Το πρώτο σκέλος της επίσκεψης είναι η Κωνσταντινούπολη Ο ανταποκριτής του CNN Turk στην Ουάσιγκτον Yunus Paksoy δήλωσε ότι «Το πρώτο σκέλος της επίσκεψης θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια θα μεταβεί από εδώ στην Κρήτη. Αναμένεται και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει σήμερα. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες όλη την ημέρα».

