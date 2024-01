Κοινωνία

Κακοκαιρία: Αίρεται το απαγορευτικό για τον Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θα είναι η μόνη εξαίρεση από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας - προς ποιο προορισμό θα συνεχιστεί η απαγόρευση,

-

Κανονικά θα πραγματοποιούνται μετά τις 17:30 το απόγευμα τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, μετά από άρση του απαγορευτικού απόπλου. Εξαίρεση, τα νησιά του Αργοσαρωνικού για τα οποία δεν εκτελούνται προς το παρόν τα δρομολόγια από τα υδροπτέρυγα.

Για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου το απαγορευτικό θα συνεχιστεί κανονικά διότι, σύμφωνα με την ημερολογιακή εγγραφή των πλοιάρχων, οι καιρικές συνθήκες κρίνονται ακόμα δυσμενείς.