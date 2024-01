Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: Οι αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ στο “μασάζ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σημεία τριβής στις συζητήσεις που γίνονται στην Πειραιώς, τα μηνύματα των βουλευτών της ΝΔ και οι πληροφορίες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

-

Του Σπύρου Μουρελάτου

Με στόχο να εκτονωθεί η ένταση στις τάξεις των γαλάζιων βουλευτών η κυβέρνηση ολοκληρώνει το απόγευμα στην Πειραιώς την ενημέρωση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος γύρω από τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Στο πλάι του εισηγητή, Άκη Σκέρτσου είναι απόψε ο έτερος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης σε μία προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να αποδραματοποιήσει τον δημόσιο διάλογο.

«Τέθηκαν ερωτήσεις Δόθηκαν διευκρινίσεις Νομίζω όλοι γίναμε σοφότεροι από αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος.

Οι περισσότεροι από τους βουλευτές που έλαβαν χθες το λόγο εξέφρασαν ενστάσεις και απορίες επί του νομοσχεδίου. Ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης αντί της νομοθέτησης του πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια, άλλοι δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με το δικαίωμα υιοθεσίας ενώ κάποιοι απόρησαν για το κατά πόσον το υπό κατάθεση νομοσχέδιο ήταν μέρος του «γαλάζιου» προεκλογικού προγράμματος.

Τα σημεία τριβής είναι τα εξής

Επέκταση συμφώνου συμβίωσης

Υιοθεσία

Προγραμματική εξαγγελία;

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι στιγμές που η συζήτηση ζωήρεψε..

Το νομοσχέδιο φαίνεται να παίρνει την τελική του μορφή και όπως μετέδωσε ο Σπύρος Μουρελάτος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 θα περιλαμβάνει 13 άρθρα, μεταβατικές διατάξεις και θα ρυθμίζει εργασιακά θέματα.

Το κλίμα στη χθεσινή συνεδρίαση, οι αντιδράσεις και οι…μεταστροφές

«Να διασκεδάσω τις ανησυχίες επειδή μπορεί να ήσασταν απ’ έξω η φωνή μου είναι δυνατή, ίσα ίσα, η συζήτηση ήταν σε εξαιρετικό κλίμα, γελάσαμε ανταλλάξαμε απόψεις», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Στο χθεσινό γκρουπ εκτιμάται πως βρέθηκαν περί τους 15 βουλευτές, που παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι προς το «ΟΧΙ». Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης διεμήνυσε μέσω του ΑΝΤ1 τη διαφωνία του με το νομοσχέδιο.

«Από τα αντεπιχειρήματα που έχω ακούσει δεν με κλονίζει κάτι και με καλύπτει η ευθεία τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι σε αξιακά ζητήματα ψηφίζουμε κατά συνείδηση», δήλωσε ο βουλευτής, ενώ η Άννα Καραμανλή δήλωσε από την Πειραιώς πως, «έχω καταψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης. Έχω μία κατασταλαγμένη άποψη, ξεκάθαρη άποψη οπότε αυτό δεν μπορεί να αλλάξει».

Άλλοι, πάντως, δείχνουν να πείθονται από την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου.

«Οι παρεμβάσεις θα είναι αποκλειστικώς στον κοινωνικό τομέα και θα υπάρχει και ένας εξευρωπαισμός εκεί όπου χρειάζεται νομίζω ότι αξίζει να ψηφίσει κανείς αυτό το νομοσχέδιο», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ενώ ο έτερος υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Σπανάκης είπε πως, «τέθηκαν πολλά ερωτήματα, απαντήθηκαν όλα, η ΝΔ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα ακούγονται όλες οι απόψεις».

«Λάδι» στην εσωκομματική φωτιά έριξαν οι ευθείες βολές του Αντώνη Σαμαρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε , ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την "αποχή". Κι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το "ζήτημα συνείδησης" που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι ‘αυτό, ας είναι πιο προσεκτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κι ας συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κι όχι ο Αντώνης Σαμαράς!», είπαν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ την ίδια ώρα στην κυβέρνηση θέλουν να ρίξουν τους τόνους .

«Ούτε ετίθετο, ούτε τίθεται θέμα απάντησης δεν είμαστε άλλες πλευρές να απαντήσουμε, αντίπαλος είναι τα προβλήματα, προφανώς δεν είναι εντός των τειχών. Εγώ δεν απαντάω δεν θα μπορούσα να απαντήσω στον πρώην πρωθυπουργό εγώ απαντώ με την αλήθεια», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Παύλος Μαρινάκης.

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της MARC εμφανίζει προβάδισμα 20 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της ΝΔ με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτο τον ΣΥΡΙΖΑ. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ΝΑΙ απαντά το 54,8% των ερωτηθέντων και ΟΧΙ το 42,5%. Στο ερώτημα της υιοθεσίας, υπέρ τάσσεται το 52,9% και κατά το 40,9%.

Σήμερα ενημερώνεται στην Πειραιώς το δεύτερο γκρουπ των «γαλάζιων» βουλευτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν για επιθέσεις κατά Κούρδων: Οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν

Δίκη για το Μάτι - Παντελεάκος: Η φωτιά ανέδειξε την αδυναμία του κράτους να ανταπεξέλθει

Ρέθυμνο: Καθηγητής έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα στην τάξη