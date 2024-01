Χιλή: Συντριβή αεροσκάφους, ενώ έριχνε νερό σε φωτιά (βίντεο ντοκουμέντο)

Τρομακτική πτώση αεροσκάφους στην Χιλή την ώρα που έριχνε νερό προσπαθώντας να σβήσει την φωτιά. Νεκρός ο πιλότος.

Ο πιλότος σκοτώθηκε και πολλά άτομα τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος του προσέκρουσε σε στύλο και συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Panguilemo της Χιλής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας το αεροσκάφος τύπου Ayres Turbo Trush που έκανε χαμηλή πτήση για να ρίξει νερό από μικρή απόσταση χτύπησε σε καλώδια ρεύματος με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά στον αέρα και να πέσει φλεγόμενο σε αυτοκινητόδρομο.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο αεροδρόμιο Πανγκιλέμο στην Χιλή.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn