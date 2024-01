Οικονομία

Απεργία σε Εφορίες, Τελωνεία και Κτηματικές Υπηρεσίες

Τι διεκδικούν με την 24ωρη απεργία τους οι εργαζόμενοι της ΠΟΕ - ΔΟΥ.

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, οι υπάλληλοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και έτσι μια σειρά από σχετικές δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, Τελωνεία και Γενικό Χημείο Κράτους), στο ΣΔΟΕ, στις Κτηματικές Υπηρεσίες και στα κεντρικά του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για αντίξοες συνθήκες εργασίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Οι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνουν καθημερινό αγώνα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να κρατηθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες μας. Ελάχιστο προσωπικό, απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, διαρκείς πειραματισμοί στην πλάτη εργαζομένων και πολιτών απ’ την πλευρά της Διοίκησης και μια παρατεταμένη ‘’αναδιοργάνωση υπηρεσιών’’ που περισσότερο δημιουργεί, παρά αντιμετωπίζει προβλήματα. Καταστάσεις που υπονομεύουν το έργο των υπηρεσιών και ταλαιπωρούν καθημερινά του πολίτες.

Η σχεδόν καθημερινή υπέρβαση των ωραρίου, για να απαντηθούν τα δεκάδες χιλιάδες ‘’αιτήματα’’ ή να μην παραγραφούν φορολογικές υποθέσεις και η απλήρωτη δουλειά στο σπίτι απογεύματα και Σαββατοκύριακα, σε μια περίοδο μάλιστα ανεξέλεγκτης ακρίβειας, δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν μια νέα… κανονικότητα.

Όπως και δεν θα επιτρέψουμε η οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες μας, με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, να αποτελέσει το πρόσχημα για την εμπλοκή Ιδιωτών.

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, τις Κτηματικές Υπηρεσίες και τις Κεντρικές Υπηρεσίες απεργούν διεκδικώντας:

Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας.

Προσλήψεις Προσωπικού.

Να μπει τέλος στη συρρίκνωση (στο όνομα της ‘’αναδιοργάνωσης’’) των υπηρεσιών μας.

Ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών μας.

Ουσιαστικές Αυξήσεις στους Μισθούς.

Επαναφορά του 13ου και 14ου Μισθού».

