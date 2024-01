Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Επίσπευση της νέας αύξησης

Ποιο είναι το ακρβές χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Υπουργείο Εργασίας, για να "προλάβει" τους εργαζόμενους της τουριστικής σεζόν.

Επιταχύνει κατά έναν μήνα τις αναγγελθείσες αυξήσεις έως 6,5% στον κατώτατο μισθό η κυβέρνηση, με στόχο να συμπεριλάβουν και τους εποχιακά απασχολούμενους στη νέα τουριστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει η κ. Μιχαηλίδου, έως τα μέσα Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους επιστημονικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε τέλος του μήνα να κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού στη Βουλή.

H υπουργός Εργασίας σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι η κατάθεση της τροπολογίας θα γίνει εντός του επόμενου μήνα και ότι «ένας από τους κύριους λόγους που μας αφορά κιόλας ιδιαίτερα, είναι η ανάγκη η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό να μπορέσει να συνυπολογιστεί στην τουριστική περίοδο, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας απασχολείται σε αυτήν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της υπουργού θα είναι συνθετική στον «καμβά» των προτάσεων που θα υποβάλουν οι επιστημονικοί φορείς των κοινωνικών εταίρων. Έτσι, η κ. Μιχαηλίδου αναμένεται να κινηθεί σε ένα πεδίο αυξήσεων μεταξύ 5,5% και 6,5%, ώστε ο μεικτός κατώτατος να φτάσει τα 820-830 ευρώ (από 780).

