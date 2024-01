Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος με... πρεμιέρα για Μπακασέτα και Ούγκο

Ο αρχηγός της Εθνικής που υπέγραψε συμβόλαιο με τους "πράσινους" περιλαμβάνεται στην αποστολή για τον πρώτο ημιτελικό κόντρα στον Ατρόμητο.

-

Παρουσία των δύο τελευταίων μεταγραφικών αποκτημάτων του Παναθηναϊκού, του Τάσου Μπακασέτα και του Βίτορ Ούγκο, οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους προπόνηση με το «τριφύλλι», ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/1) η προετοιμασία των «πράσινων» ενόψει του αυριανού (24/1) πρώτου προημιτελικού του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Τους δύο παίκτες παρουσίασε στο υπόλοιπο γκρουπ ο Φατίχ Τερίμ, ο οποίος τους συμπεριέλαβε ακολούθως και στην αποστολή του αγώνα με την περιστεριώτικη ομάδα.

Το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας κι ασκήσεις ανάπτυξης παιχνιδιού, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει πλέον στη διάθεσή του μετά από δύο εβδομάδες και τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, οι οποίοι ξεπέρασαν τους μυϊκούς τραυματισμούς τους.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Παλάσιος, Τσέριν, Γερεμέγεφ, Χουάνκαρ, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Βέρμπιτς, Σπόραρ, Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Φατίχ Τερίμ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας. Σε αυτή βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Κυριόπουλος και Ακαϊντίν.

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον πρώτο προημιτελικό

Με τρεις απουσίες θα παραταχθεί ο Ατρόμητος στον σημερινό (21:00) πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Συγκεκριμένα, ο Σάσα Ίλιτς δεν υπολογίζει για τον αγώνα με τους «πράσινους» τον Γιώργο Τζαβέλλα, ο οποίος έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης, τον Παναγιώτη Κιβρακίδη που ταλαιπωρείται από ίωση και τον Κούντε, ο οποίος ολοκλήρωσε με ενοχλήσεις τον κυριακάτικο (21/1) αγώνα με την ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Η αποστολή του Σάσα Ιλιτς είναι η εξής: Τσιντώτας, Μαρκετζάνι, Δήμος, Πομόνης, Ιμερέκοφ, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Αθανασίου, Ντε Μποκ, Ερλινγκμαρκ, Καραμάνης, Γκονθάλεθ, Κούεν, Βρακάς, Ρομπάιγ, Γιουμπιτάνα, Ντιρκς, Βέργος, Βαλένσια, Αντζιέλσκι και Τριμμάτης.