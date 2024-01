Οικονομία

Τουρκία: Στο 45% το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας!

Συνεχίζεται ο κατήφορος της τουρκικής οικονομίας, με την κεντρική τράπεζα να συνεχίζει το ράλι ανόδου των επιτοκίων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, αύξησε τα επιτόκια κατά άλλες 250 μονάδες βάσης στο 45%.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τονίζοντας ότι «έχει φτάσει το επίπεδο της νομισματικής στενότητας που απαιτείται για την καθιέρωση αποπληθωρισμού», η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας έδωσε το μήνυμα ότι η αύξηση των επιτοκίων έφτασε στο τέλος της.

Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε πέρυσι τα επιτόκια συνολικά κατά 34 μονάδες.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει αυστηροποιήσει τη νομισματική της πολιτική από τη συνεδρίασή της τον Ιούνιο και τερμάτισε τη διαδικασία μείωσης μετά από 27 μήνες. Υπό την προεδρία του νέου προέδρου Hafize Gaye Erkan, αύξησε το επιτόκιο πολιτικής κατά 6,5 μονάδες στο 15%.

Στην συνέχεια Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο πολιτικής κατά 2,5 μονάδες στο 17,50 τοις εκατό στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο.

Συνεχίζοντας την αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Αυγούστου, η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο στο 25% με αύξηση 7,5 μονάδων.

Στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, το επιτόκιο πολιτικής αυξήθηκε κατά 500 μονάδες βάσης από 25% σε 30%.

Η Κεντρική Τράπεζα συνέχισε να αυξάνει τα επιτόκια τον Οκτώβριο, αυξάνοντας ξανά το επιτόκιο κατά 500 μονάδες βάσης στο 35%.

Στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, το επιτόκιο πολιτικής αυξήθηκε κατά 500 μονάδες βάσης από 35% σε 40%.

Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης στο 42,50%.

Με την τελευταία απόφαση, η συνολική αύξηση των επιτοκίων έφτασε τις 36,5 μονάδες.

