Κατώτατος μισθός - Μιχαηλίδου: Σε συμφωνία με την ΕΣΕΕ η αύξηση

Τι είπαν για τον κατώτατο μισθό η Υπουργός Εργασίας και ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας μετά από συνάντησή τους.

Στην επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού εστίασε η συζήτηση που είχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, με το Προεδρείο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Παράλληλα, η υπουργός συζήτησε διεξοδικά με τον Πρόεδρο Γιώργο Καρανίκα και τα μέλη του Προεδρείου της ΕΣΕΕ, θέματα όπως είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας αλλά και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Επίσης, συζητήθηκαν και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι εμπορικές επιχειρήσεις και να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι σε αυτές.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε:

«Με το προεδρείο της ΕΣΕΕ είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν επί τάπητος τα θέματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο. Άκουσα με προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Όπως ενημέρωσα το προεδρείο της ΕΣΕΕ, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε έμπρακτα τον εμπορικό κόσμο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη ραχοκοκαλιά δηλαδή της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, να αναπτυχθεί περαιτέρω, προς όφελος των εργαζομένων και της Εθνικής οικονομίας».

