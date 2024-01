Τοπικά Νέα

Λακωνία: Νεκρός αγρότης - Τον καταπλάκωσε το τρακτέρ

Τραγωδία στη Λακωνία με έναν αγρότη να χάνει τη ζωή του.

Τραγωδία συνέβη στη Λακωνία, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από δυστύχημα με το τρακτέρ του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 69χρονος αγρότης, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη σε χωριό του δήμου Ευρώτα.

Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Ευρώτα Λακωνίας.

