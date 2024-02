Κόσμος

Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι βομβαρδίστηκε η Σαναά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασιράχ, "αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στοχοθέτησαν περιοχές του νότου της πρωτεύουσας".

-

Η πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, ήταν το βράδυ του Σαββάτου στόχος μιας σειράς αεροπορικών πληγμάτων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών αυτών κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασιράχ, "αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στοχοθέτησαν περιοχές του νότου της πρωτεύουσας". Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Σαναά και πυκνές υπερπτήσεις πάνω από το έδαφός της.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή

Μπάιντεν: Θα νικήσω και πάλι τον Τραμπ

Εορτολόγιο - 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα