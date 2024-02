Κόσμος

Νετανιάχου: Η απελευθέρωση ομήρων δεν θα γίνει υπό τους όρους της Χαμάς

Αδιάλλακτος εμφανίζεται γι αάλλη μια φορά στις δημόσιες δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Δευτέρα ότι "δεν θα δεχθεί" τις απαιτήσεις του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε σχέση με τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

"Η Χαμάς έχει απαιτήσεις που δεν θα δεχθούμε", δήλωσε ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια συνάντησης βουλευτών του κόμματός του, προσθέτοντας ότι οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας "πρέπει να είναι όμοιοι με αυτούς της προηγούμενης" συμφωνίας εκεχειρίας τον Νοέμβριο.

