Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο - Κλειστοί οι δρόμοι (εικόνες)

Στην Πλατεία Συντάγματος έχουν φτάσει οι σύλλογοι φοιτητών ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ΑΕΙ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως μεταδίδεο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος οι φοιτητές ξεκίνησαν από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές» και «Όχι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια» πορεύτηκαν μέχρι το Σύνταγμα και σταμάτησαν μπροστά από τη Βουλή, όπου κάποιοι έκαναν χρήση καπνογόνων, διαμαρτυρόμενοι για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Νωρίτερα άλλα κομμάτια της φοιτητικής πορείας αποχώρησαν από αυτήν και κατέφυγαν στα κεντρικά του ΕΜΠ στην Πατησίων και στη Νμοική Σχολή.

Να σημειώσουμε ότι είναι κλειστές οι λεωφόροι Πανεπιστημίου και Αμαλίας και ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Λίγο πριν από την έναρξή της πορείας, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ φοιτητών που υποστηρίζουν το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και άλλων φοιτητών που πρόσκεινται στις φοιτητικές παρατάξεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 τραυματίες.

Αντίστοιχη πορεία στη Θεσσαλονίκη με εκκίνηση την Καμάρα ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

