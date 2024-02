Life

“The 2night Show” - Ζοζεφίν: Η μητέρα της, η Eurovision και ο Λευτέρης Πανταζής (βίντεο)

Τι είπε η Ζοζεφίν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την σχέση με την μητέρα της και την πορεία της στο τραγούδι.

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο πλατό του «The 2Night Show» την αγαπημένη τραγουδίστρια Ζοζεφίν, ένα αναμφίβολα ερωτεύσιμο κορίτσι.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ήρθε στο στούντιο για πρώτη φορά και μίλησε συγκινημένη για την άριστη και ισορροπημένη σχέση με τη μητέρα της. Η Ζοζεφίν εξήγησε γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή να πάει στη Eurovision και προέβλεψε ότι, όταν η ώρα εκείνη έρθει, δεν θα πάει απλώς, θα πάει για να «σκίσει».

Μίλησε για τον Λευτέρη Πανταζή, τον οποίο όπως είπε έχει σαν δεύτερο πατέρα της, και εξήγησε ότι, αν εκείνος δεν της έδινε την ευκαιρία να πει το τραγούδι «Μάγια», η καριέρα της, θα είχε τελείως διαφορετική πορεία.

Τέλος, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Φέρρη στη Θεσσαλονίκη, αλλά ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος την άνοιξη.

