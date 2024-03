Πολιτική

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από τον ΣΥΡΙΖΑ

Κατατέθηκε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων που αφορούν στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σ. Φάμελλο.

Συγκεκριμένα, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα, οι βουλευτές αιτούνται «τη διενέργεια ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, επί της αρχής και επί των άρθρων 130 έως και το 155 στο σ/ν Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

