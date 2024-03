Καιρός

Καιρός: τοπικές βροχές, νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη

Αναλυτικές προβλέψεις ανά περιοχή για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την Τετάρτη σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη, στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λ ίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνεόυν α πό δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί α πό 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Μακεδονία και στην Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή ομβροι κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Λίγα χιόνια ενδέχεται να πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βόρειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις στην Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν α πό δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί α Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται ν εφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν α πό δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια και τα δυτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

