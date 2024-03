Κόσμος

Τούρκος αστροναύτης φωτογραφίζει την Κύπρο από το διάστημα (εικόνες)

Τι γράφει στην ανάρτηση που δημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο Τούρκος αστροναύτης Αλπέρ Γκεζεραβτζί.

Φωτογραφίες της Κύπρου τραβηγμένες από το διάστημα ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media X ο Τούρκος αστροναύτης Αλπέρ Γκεζεραβτζί.

Πρόκειται για πιλότο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη, όπως αποκαλείται, τον οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν φρόντισε να επιβιβάσει σε διαστημικό λεωφορείο στο ακρωτήριο Κανάβεραλ υπό την αιγίδα της NASA με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Κατά καιρούς ο Αλπέρ Γκεζεραβτζι ανεβάζει τις φωτογραφίες που τράβηξε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τελευταία ανάρτηση του ήταν η Κύπρος.

Στην τελευταία αυτή ανάρτησή του σχολιάζει πόσο κοντά φαίνονται Κύπρος και Τουρκία ακόμη και από το διάστημα/

«Είμαστε τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, ακόμη και όταν τους βλέπουμε από τα βάθη του διαστήματος. Οι τύχες τους συνδέονται με έναν ακλόνητο δεσμό, η αιώνια ενότητα της πατρίδας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της ‘τδβκ’αντανακλάται στο διάστημα», γράφει ο Γκεζέραβτζι.

Uzay?n derinliklerinden bak?ld?g?nda bile birbirimize bu kadar yak?n?z!…



Sars?lmaz bir bagla kaderleri birbirine bagl?, ana vatan Turkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K?br?s Turk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliginin uzaya yans?mas?… pic.twitter.com/3tpWoFxgDa

