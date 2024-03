Κόσμος

Γάζα: Φορτηγά με αλεύρι έφτασαν σε περιοχές που δεν είχαν βοήθεια

Τι προειδοποίηση δίνουν οι υπηρεσίες αρωγής σχετικά με την κρίση λιμού στην περιοχή.

Φορτηγά που μεταφέρουν αλεύρι έφθασαν στο βόρειο τμήμα της Γάζας για διανομή σε περιοχές που δεν είχαν καμία βοήθεια επί τέσσερις μήνες, όπως ανέφεραν σήμερα παλαιστινιακά ΜΜΕ, καθώς ο λιμός ελλοχεύει στον θύλακα και οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς αναμένεται να επαναληφθούν στο Κατάρ.

Αυτοκινητοπομπή 12 φορτηγών έφθασε στον βορρά χθες, Σάββατο --έξι φορτηγά στην Πόλη της Γάζας και έξι στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια-- μεταφέροντας προμήθειες για διανομή επίσης στις πιο βόρειες περιοχές της Μπέιτ Λαχίγια και της Μπέιτ Χανούν, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης και κάτοικοι.

Το συνδεόμενο με τη Χαμάς μέσο Home Front ανέφερε πως η βοήθεια διανέμεται από τις "Λαϊκές Επιτροπές", μια ομάδα που περιλαμβάνει ηγέτες ισχυρών κλαν στη Γάζα. Πηγή της Χαμάς δήλωσε πως η διαδρομή είχε ασφαλιστεί από προσωπικό ασφαλείας της Χαμάς.

Υπηρεσίες αρωγής έχουν προειδοποιήσει για το ότι περιοχές της Γάζας βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με λιμό, ενώ νοσοκομεία στον βορρά κάνουν λόγο για παιδιά που πεθαίνουν από υποσιτισμό και αφυδάτωση.

Η κρίση λιμού έχει αυξήσει τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ πέντε και πλέον μήνες μετά τη χερσαία και αεροπορική εκστρατεία του στη Γάζα, την οποία προκάλεσε η πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς περισσότερες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα έπειτα από συνομιλίες με τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα στην Ιορδανία πως ο μεγάλος αριθμός απωλειών αμάχων που θα προέκυπτε από μια τέτοια επίθεση θα καθιστούσε "πολύ δύσκολη" την περιφερειακή ειρήνη.

Πηγή που γνωρίζει σχετικά με τις συνομιλίες για εκεχειρία στο Κατάρ δήλωσε στο Reuters πως ο επικεφαλής της Μοσάντ --της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών-- θα συμμετάσχει στην αποστολή που παρακάθεται στις διαπραγματεύσεις με μεσολαβητές του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ και αναμένεται σήμερα στην Ντόχα.

Η Χαμάς παρουσίασε μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ θα συζητήσει την πρόταση προτού αναχωρήσει η αντιπροσωπεία.

Ο Νετανιάχου έχει ήδη πει πως η πρόταση βασίζεται σε "μη ρεαλιστικές απαιτήσεις", όμως Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει για τις μεσολαβητικές προσπάθειες είπε πως οι πιθανότητες για μια συμφωνία φαίνονται καλύτερες, με τη Χαμάς να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη ανταλλαγή.

"Οι μεσολαβητές είδαν θετικά τη νέα πρόταση της Χαμάς. Ορισμένοι στο Ισραήλ εκτίμησαν πως η οργάνωση βελτίωσε κάπως την προηγούμενη θέση της και είναι τώρα στα χέρια του Νετανιάχου να πει αν επίκειται συμφωνία", είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

