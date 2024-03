Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής ΕΕΣ: Δράση στο Σύνταγμα (εικόνες)

Η δράση του Ερυθρού Σταυρού σητν πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας πραγματοποίησε μεγάλη ενημερωτική δράση στην Πλατεία Συντάγματος, την Τετάρτη 20/3.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας (20/3), διοργάνωσε μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στην πλατεία Συντάγματος (πλησίον του Μετρό) την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ.

Οδοντίατροι και Νοσηλευτές των Εκπαιδευτικών Υγειονομικών Σταθμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η Κινητή Ομάδα Υγείας, παρευρέθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, για να επικοινωνήσουν στον κόσμο τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης καλών συνηθειών στοματικής υγιεινής, καθώς η καλή στοματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενική υγεία και ευεξία.

Σύμφωνα με νεότερες επιστημονικές μελέτες, το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στοματική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πολλές από τις νόσους του στόματος μπορούν να προληφθούν μέσω της συστηματικής φροντίδας του στόματος και των τακτικών επισκέψεων στον οδοντίατρο. Οι επισκέψεις στον οδοντίατρο, σε συνδυασμό με το σωστό βούρτσισμα των δοντιών και τον περιορισμό της ζάχαρης, της χρήσης καπνού και αλκοόλ, συμβάλουν στην καλή υγιεινή του στόματος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρέχει δωρεάν οδοντιατρικές παρεμβάσεις στοχεύοντας στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία για όλους, στην πρόληψη, προαγωγή και διατήρηση της στοματικής υγείας, με προτεραιότητα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

