Εφετείο Αθηνών: Τηλεφώνημα για βόμβα

Τι ανέφερε ο άγνωστος που τηλεφώνησε στον ΑΝΤ1, προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας. Έκτακτα μέτρα ασφάλειας έλαβε η Αστυνομία.

Προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, πραγματοποίησε άγνωστος το πρωί της Πέμπτης , ενώ αυτή την ώρα έχει σημάνει λήξη συναγερμού.

Ο άγνωστος τηλεφώνησε στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες στο κτήριο του Εφετείου, οι οποίες θα εκραγούν στις 11:00 και στις 11:30.

Άμεσα, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τους γύρω δρόμους και προχώρησαν σε εκκένωση του κτηρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έρευνα.





