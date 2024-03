Κόσμος

Τουρκία: Σενάρια πρόωρων εκλογών για χάρη του... Ερντογάν

Τι αναφέρουν διαρροές από το κόμμα του Τούρκου Προέδρου για τους λόγους μιας έκτακτης προσφυγής στις κάλπες. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα αναπτύσσει ο Ερντογάν.

Σενάρια πρόωρων εκλογών συζητούνται στο κυβερνών κόμμα ΑΚΡ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να είναι υποψήφιος για τρίτη φορά σύμφωνα με το σύνταγμα.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, εάν η Βουλή αποφασίσει να ανανεώσει τις εκλογές κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος. Για τη λήψη απόφασης για ανανέωση εκλογών στη Βουλή απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών (360 βουλευτές).

Η εφημερίδα Turkiye γράφει ότι δεν έχει γίνει σύσκεψη στο ΑΚΡ για την εκ νέου υποψηφιότητα Ερντογάν, ωστόσο, το επιτελείο του κόμματος σημειώνει ότι η φόρμουλα για την απόφαση για ανανέωση των εκλογών που θα λάβει η Βουλή μπορεί να τεθεί στην ημερήσια διάταξη το 2027.

Σύμφωνα με τη φόρμουλα που συζητήθηκε στο AK Party, θα γίνει πρόταση με τις υπογραφές του AK Party και του MHP ώστε η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να αποφασίσει την ανανέωση των εκλογών, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2028. .

Το επιτελείο του ΑΚ Κόμματος αναφέρει : «Πιστεύουμε ότι αν έρθει στην ημερήσια διάταξη η ανανέωση των εκλογών, θα την υποστηρίξει και η αντιπολίτευση. Υπερασπίζεται την άποψη ότι «δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις εκλογές και αν το κάνουν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κοινό».

CNN Turk: Έντονη διπλωματική κινητικότητα του Ερντογάν

Όπως μεταδίδει το CNN Turk στις 22 Απριλίου ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί το Ιράκ και στις 9 Μαΐου θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επίσης, ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να φιλοξενήσει στην Άγκυρα τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίσι και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επισημαίνεται ότι μετά τις τοπικές εκλογές, η διπλωματική κινητικότητα του Ταγίπ Ερντογάν θα επιταχυνθεί.

Ο Ερντογάν θα μεταβεί στο Ιράκ, το οποίο είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά στις 22 Απριλίου πριν από 12 χρόνια, όταν ήταν πρωθυπουργός. Κατά τις συναντήσεις του με τον Ιρακινό πρόεδρο και τον πρωθυπουργό θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το έργο του αναπτυξιακού δρόμου.

Πρώτη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ

Μια άλλη σημαντική επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 9 Μαΐου. Ο Ερντογάν θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με επίσημη τελετή. Έτσι, επί προεδρίας Μπάιντεν, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν τελευταία φορά που συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μπάιντεν ήταν τον Ιούλιο του 2023 στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Στη συνάντηση Ερντογάν - Μπάιντεν θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη η διαδικασία προμήθειας των F-16 της Τουρκίας. Θα συζητηθεί το τι μπορεί να γίνει για την ταχύτερη παράδοση των F-16. Επίσης, θα συζητηθεί ο συμψηφισμός των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Τουρκία στο πλαίσιο του προγράμματος F-35.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Ο αγώνας της Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας στο Ιράκ και τη βόρεια Συρία θα είναι στην ατζέντα των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της DAESH στη Συρία, αναμένεται να ληφθούν μέτρα σε συντονισμό με την Τουρκία και να δοθούν μηνύματα στην αμερικανική πλευρά για τη διακοπή της υποστήριξης που παρέχεται στο PYD-YPG. Επίσης στο τραπέζι θα τεθούν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα.

Οι ηγέτες που θα φιλοξενηθούν στην Άγκυρα

Μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος Ερντογάν αναμένεται να φιλοξενήσει στην Άγκυρα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

