Παυλίδης: “Έπιασε” τον Μπαπέ στη δεύτερη θέση των σκόρερ στην Ευρώπη

Στην πρώτη θέση παραμένει με μεγάλη διαφορά, ο Χάρι Κέιν. Δείτε την πρώτη δεκάδα των σκόρερ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στην νίκη της Αλκμαάρ επί της Φίτεσε με 2-0 και με 24 γκολ σε 27 συμμετοχές στο ολλανδικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 2η θέση του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας επιθετικός, παραμένει ο πιο παραγωγικός σέντερ φορ στην Eredivisie, ενώ μαζί του «συγκατοικούν» ο Κιλιάν Μπαπέ (σ.σ. έχει δύο ματς λιγότερα) και ο Κέβιν Ντένκεϊ σε 29 αγώνες με την Σερκλ Μπριζ.

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα, βρίσκεται... ακλόνητος ο Χάρι Κέϊν, παρά την «αφλογιστία» του στο κλασσικό ντέρμπι της μπουντεσλίγκα, όπου η Μπάγερν ηττήθηκε στο Μόναχο από την Ντόρτμουντ με 2-0. Ο Αγγλος επιθετικός, έχει σκοράρει 31 φορές σε 27 συμμετοχές και είναι το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στα γήπεδα της «γηραιάς ηπείρου» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει τα πρωταθλήματα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Σκωτίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ρωσίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.

Η πρώτη δεκάδα στην «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ που αγωνίζεται στα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει ως εξής:

1) Χάρι Κέιν (30 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 31 γκολ σε 27 αγώνες

2) Κιλιάν Μπαπέ (24 ετών/Παρί ΣΖ/Γαλλία) 24 γκολ σε 25 αγώνες

3) Βαγγέλης Παυλίδης (24 ετών/Αλκμααρ/Ελλάδα) 24 γκολ σε 27 αγώνες

4) Κέβιν Ντένκεϊ (23 ετών/Σερκλ Μπριζ/Τόγκο) 24 γκολ σε 29 αγώνες

5) Σερού Γκιρασί (27 ετών/Στουτγκάρδη/Γουινέα) 23 γκολ σε 21 αγώνες

6) Λαουτάρο Μαρτίνες (26 ετών/Ίντερ/Αργεντινή) 23 γκολ σε 26 αγώνες

7) Βίκτορ Γκιοκέρες (25 ετών/Σπόρτ.Λισαβ./Σουηδία) 22 γκολ σε 25 αγώνες

8) Λουκ Ντε Γιονγκ (33 ετών/Αϊντχόφεν/Ολλανδία) 22 γκολ σε 27 αγώνες

9) Σαντιάγκο Χιμένεθ (22 ετών/Φέγενορντ/Μεξικό) 21 γκολ σε 26 αγώνες

10) Λόρενς Σάνκλαντ (28 ετών/Χαρτς/Σκωτία) 20 γκολ σε 31 αγώνες

