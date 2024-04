Τσάρλεστον: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον ημιτελικό (βίντεο)

Απέναντι σε ποια αντίπαλο θα βρεθεί η Μαρία Σάκκαρη, διεκδικώντας το "εισιτήριο" για τον τελικό του τουρνουά.

-

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε με μία εμφατική νίκη επί της Βερόνικα Κουντερμέτοβα (Νο 19 στον κόσμο), στον προημιτελικό του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Τσάρλεστον.

Παρά το γεγονός ότι με το «καλημέρα» του πρώτου σετ, η Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με break από την Ρωσίδα (σ.σ. αγωνίζεται με ουδέτερη σημαία), αντέδρασε άμεσα και «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της Κουντερμέτοβα, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 4-2. Στην συνέχεια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κράτησε το σερβίς της και με νέο break, πήρε το σετ με 6-2, μετά από 39 λεπτά αγώνα.

Το «σκηνικό» του πρώτου σετ, επαναλήφθηκε και στο δεύτερο, με την 26χρονη Ρωσίδα να «σπάει» το σερβίς της 28χρονης Ελληνίδας, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, η Σάκκαρη έβγαλε και πάλι αντίδραση και αφού έκανε break στο τέταρτο game ισοφαρίζοντας 2-2, κράτησε το σερβίς της μέχρι το δέκατο game, όπου με νέο break, έφθασε στην νίκη πρόκριση με 6-4 και μετά από 55 λεπτά αγώνα.

Maria Sakkari on facing Danielle Collins in Charleston:



“We know she’s playing extremely well right now. She just won Miami. She’s winning here pretty comfortably. It’s gonna be tough. It’s gonna be challenging playing someone who’s in top form. But I trust myself a lot. I trust… pic.twitter.com/AyXDWhhcIB