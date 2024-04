Κοινωνία

Τροχαίο - Μαρκόπουλο: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της νεαρής συνοδηγού

Από το τροχαίο έχασε την ζωή του ο 27χρονος οδηγός και τραυματίστηκε σοβαρά η 22χρονη συνοδηγός.

Μη αναστρέψιμη φαίνεται πως είναι η κατάσταση της υγείας της 22χρονης που ενεπλάκη στο τροχαίο στο Μαρκόπουλο, κατά το οποίο έχασε τη ζωή τους ο 27χρονος οδηγός.

Το κορίτσι είναι στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, με την μητέρα της να δηλώνει πως: «Δεν είναι καθόλου καλά, οι γιατροί το χαρακτήρισαν μη αναστρέψιμο»

Πως συνέβη το τροχαίο

Η ώρα ήταν 23:30 όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα και εκινείτο στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

