Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση

Ο Πρωθυπουργός σε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου. Η βία, τα Τέμπη, η ακρίβεια, η υγεία, τα ελληνοτουρκικά και οι εκλογές.

Στον ανανεωμένο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, για τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα για τα ζητήματα της επικαιρότητας και της εσωτερικής, εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής.

Το θέμα της γυναικοκτονίας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων και η έξαρση της βίας γενικότερα, ήταν αυτό με το οποίο ξεκίνησε η συνέντευξη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρατηρεί αρχικά πως, τα θύματα «έχουν μεγαλύτερη άνεση να καταγγέλλουν»

«Το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και θα ήθελα να κάνω μια διάκριση μεταξύ της βίας όπως την περιγράψατε να εκφράζεται μέσα από βία κατά των γυναικών, στην ακραία της μορφή εκδηλώνεται μέσα από την γυναικοκτονία, το μπουλινγκ, την βία των ανηλίκων και παραβατικότητα που συνδέεται με την καθημερινή εγκληματικότητα. Έχουμε μια έξαρση των φαινομένων που αναφέρονται στη βία. Και πράγματι το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων ήταν μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας και θα έλεγα και για μένα προσωπικά καθώς εκεί αισθάνθηκα ότι μπορεί κάποιες φορές να προσπαθεί να διορθώνει μια προβληματική κατάσταση, αλλά έρχεται ένα τέτοιο συμβάν να μας υπενθυμίζει ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι πολλές φορές αρκετά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα

Από την άλλη επειδή αναφερθήκατε στον αριθμό ευτυχώς δεν έχουμε καθημερινά γυναικοτκονίες έχουμε καθημερινά πάρα πολλές καταγγελίες βίας κατά των γυναικών και αυτό μπορεί να σημαίνει απλά ότι οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση τώρα να μιλούν και να καταγγέλλουν τα περιστατικά και αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση γιατί υπάρχει πάρα το γεγονός ότι έγιναν λάθη στους Αγίους Ανάργυρους υπάρχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι μπορεί να διαχειριστεί τα περιστατικά και οι γυναίκες αισθάνονται για πρώτη φορά την άνεση να βγουν να να μιλήσουν γιατί ξέρουν ότι πρέπει να έχουν προστασία και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση γιατί και πριν είχαμε τέτοια φαινόμενα ξέρετε απλά δεν τα γνωρίζαμε γιατί κάνεις δε τολμούσε να μιλήσει».

Ερωτηθείς από τη Μαρία Αναστασοπούλου αν η γυναικοκτονία έξω από το Τμήμα ήταν μεμονωμένο περιστατικό ή αν καταδεικνύει ένα λάθος σύστημα μέσα στην Αστυνομία, ο πρωθυπουργός απάντησε πως, «μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Μπορεί να υπάρχει, και σιγουρά υπάρχει ακόμη παντού μέσα στο κράτος και σίγουρα μέσα στην Αστυνομία αυτή η όπως την περιγράψατε κουλτούρα του ‘ωχαδερφισμού’ ότι θα κάνω τα απολύτως απαραίτητα ότι δεν νοιάζομαι για το πρόβλημα του πολίτη. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, αστυνομικοί που εκτός υπηρεσίας βλέπετε ότι καταδιώκουν και μπορεί να συλλαμβάνουν κλέφτες, αστυνομικοί που μπορεί να μετατρέπουν τα περιπολικά τους σε ταξί, σε ασθενοφόρα, αστυνομικοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στη φωτιά…

-Είναι τα περιπολικά ταξί;

«Βεβαίως όταν πρέπει το είπα εξάλλου πρέπει να είναι και ταξί και ασθενοφόρα και πυροσβεστικά είδατε και στις πυρκαγιές του περασμένου έτους τους αστυνομικούς να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και να βγάζουν ηλικιωμένους συμπολίτες μας από τα σπίτια τους. ‘Αρα πιστεύω ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών έχουν αίσθηση του καθήκοντος, όμως πρέπει να κάνουν περισσότερα διότι η αλλαγή κουλτούρας ενός οργανισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε κάνει πολλά τμήματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας με πολύ εξιδεικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών, οι πιο πολλές είναι γυναίκες, για λόγους που νομίζω ότι είναι κατανοητοί πρέπει να προσθέσουμε και άλλα. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρές διαδικασία από το τι γίνεται από τη στιγμή που καταγγέλλεται ένα περιστατικό, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερους ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες, ώστε να αισθανθούν την άνεση, να μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους και να έχουν φυσική αλλά και νομική προστασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα τα οποία έχουν γίνει. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα panic button, το panic button τότε όταν σας πρωτομίλησα σε μία εκπομπή την οποία είχαμε κάνει μαζί ήταν μια ιδέα τώρα είναι μια πραγματικότητα και έχει σώσει ζωές. Μια γυναίκα που μπορεί να ειδοποιήσει κρυπτογραφημένα την Αστυνομία ότι μπορεί να είναι θύμα κακοποίησης και να μπορεί να έρθει η Αστυνομία στο σπίτι χωρίς να το αντιληφθεί ο εν δυνάμει κακοποιητής είναι μια μεγάλη και σημαντική καινοτομία. Άρα για μένα κάθε τέτοιο περιστατικό όπως αυτό των Αγίων Αναργύρων και η τραγωδία είναι μια υπενθύμιση ότι όταν καλούμαστε να κάνουμε βαθιές και δομικές αλλαγές στο κράτος πρέπει να γνωρίζουμε πάντα ότι θα υπάρχουν πισωγυρίσματα και θα υπάρχουν και τραγωδίες αυτές πρέπει να μας κάνουν πιο δυνατούς να τρέχουμε πιο γρηγορά».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη για την υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων και την εκπαίδευση των αστυνομικών, απάντησε πως, «πράγματι, είχαμε εντοπίσει ότι σε περιοχές με υψηλή παραβατικότητα, δεν υπήρχε αρκετή ορατή παρουσία των αστυνομικών και αυτό οφείλεται σε μια μεγάλη προσπάθεια να κατανείμουμε καλυτέρα το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας, κυρίως σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής, να στελεχώσουμε τα τμήματα και τις ομάδες που κινούνται στο δρόμο και δεν εντάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται. Πράγματι βρήκαμε πάρα πολλούς αστυνομικούς δεσμευμένους σε φύλαξη υψηλών προσώπων, πήρα εγώ μια τολμηρή απόφαση να τους μειώσουμε και υπήρχαν σας διαβεβαιώνω αρκετές αντιδράσεις, γιατί ήταν θα έλεγα, ένα κεκτημένο αδράνειας αυτό να έχει κανείς μια φύλαξη και δεν συνάδει με τον πραγματικό κίνδυνο, στον οποίο κάποιος εκτίθεται και πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε αυτή τη κατεύθυνση όπως πρέπει να απαλλάξουμε τους αστυνομικούς και αυτό γίνεται ήδη σε ένα βαθμό από γραφειοκρατικά καθήκοντα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βοηθάει πολύ σε αυτό ώστε αντί να ασχολούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες να μπορούν να είναι έξω στο δρόμο ή σε ένα αστυνομικό τμήμα για να προστατεύουν πραγματικά τον πολίτη».

«Δεν φτάνει πάντα στην κορυφή η ευθύνη, αν κάτι δεν πάει καλά»

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ξεκάθαρος ως προς τις πολιτικές ευθύνες για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα και είπε σχετικά πως, «είμαι πολύ σαφής και ξεκάθαρος σε αυτό, γιατί αν ξέρετε κ. Αναστασοπούλου κάθε φορά που κάτι δεν πηγαίνει καλά στο κράτος η ευθύνη φτάνει πάντα στην κορυφή θα είχαμε παραιτήσεις κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα», ενώ στην παρατήρηση πως στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άλλαξε η ηγεσία τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο, είπε ότι:

«Προφανώς η ευθύνη είναι δική μου αλλά, σε καμία περίπτωση δε θεωρώ ότι ένας υπουργός ο οποίος πραγματικά κατέχει το αντικείμενο αυτό, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται και κανείς μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει τα κακώς κείμενά στην Ελληνική Αστυνομία τα οποία τονίζω είναι προβλήματα τα οποία έρχονται και τα οποία διαιωνίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό όχι δε θεωρώ ότι εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν.

Και με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμη και να το τονίσω. Αυτή η δεύτερη τετραετία είναι τετραετία που πρέπει να κάνουμε πολύ βαθιές τομές στο κράτος. Αν η πρώτη τετραετία ήταν μια τετραετία όπου ουσιαστικά διορθώσαμε την πορεία της χώρας και αντιμετωπίσαμε κρίσεις, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά και όταν τα βάζουμε με το βαθύ κράτος ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια άσκηση η οποία απαιτεί υπομονή, επιμονή και μεγάλη συστηματικότητα. Δεν έκρυψα ότι αυτός είναι ο στόχος της δεύτερης τετραετίας και θα κριθώ για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας στο τέλος της τετραετίας αυτής. Αυτή είναι η μάχη η οποία δίνουμε και η Αστυνομία θα έλεγα είναι μόνο μια έκφανση των σημαντικών δομικών παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε. Αλλά εκεί φέρνουμε και νέες πρωτοβουλίες όπως για το μπούλινγκ θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για αυτά τα οποία είπαμε χθες γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικά μου το λένε και συνέχεια γονείς ότι αυτή η βία και η παραβατικότητα, η οποία υπάρχει στους εφήβους και στα σχολεία μας πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί και νομίζω ότι η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε χθες αλλά και όλη η πολιτική μας προσέγγιση στο θέμα αυτό έχει βάρια επιστημονική τεκμηρίωσή και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Bullying: Η πρωτοβουλία δεν εξαντλείται στην πλατφόρμα

Ερωτηθείς για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι, «Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά τα οποία υφίστανται bullying να κάνουν μια καταγγελία και να ξέρουν ότι θα την κάνουν με ασφάλεια, διακριτικότητα και ότι το περιστατικό αυτό θα αντιμετωπιστεί πραγματικά.

Και αυτή ακριβώς είναι η προσπάθεια πίσω από την πλατφόρμα δεν εξαντλείται προφανώς στην πλατφόρμα όλη η πρωτοβουλία κατά του bullying αλλά πρέπει τα παιδιά να μιλήσουν και όπως σωστά επισημάνετε και όταν μιλήσατε στη Χρύσα να μιλήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί πολλές φορές τα παιδιά γίνονται μάρτυρες περιστατικών και δε μιλάνε και δε παρεμβαίνουν και να καταλάβουν και αυτά ότι έχουν μια ευθύνη να παρέμβουν γιατί τελικά το bullying τι είναι; Είναι μια ανοχή στην διαφορετικότητα. Είσαι κοντός, χοντρός, ψηλός, αδύνατος έχεις άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί να υποστηρίζεις την λάθος ομάδα και για αυτό το λόγο υφίσταται bullying.

Τα αίτια τώρα του bullying. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο σύνθετο το οποίο έχει βαθιά κοινωνικά αίτια, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα? συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τη χρήση των κινητών τηλέφωνων και την δημοσιοποίηση της ιδιωτικής μας ζωής, αλλά πρώτα και πάνω από όλα πρέπει να μιλάμε για αυτά τα περιστατικά να έχουμε ενημερωμένους γονείς να έχουμε περισσότερους ψυχολόγους στα σχολεία να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη στα παιδιά τα οποία έχουν το θάρρος να μιλήσουν.

Επειδή ασκήθηκε μια κριτική ότι τα μέτρα είναι προς την κατεύθυνση επιβολής ποινών και όχι της αντιμετώπισης των αιτιών μπορούν στα αλήθεια αυτά τα μέτρα μιας και μιλάμε για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να μειώσουμε αυτή την ένταση που υπάρχουν στα σχολεία όταν έχουμε 1 ψυχολόγο σε 5 σχολεία; Ο οποίος πηγαίνει 1 φορά την εβδομάδα σε κάθε σχολείο.

Έχετε δίκιο να λέτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ψυχολόγους από την άλλη θα αντιτείνω ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γιατί ακριβώς πρέπει να κάνουμε επένδυση και σε ψυχολόγους και σε κοινωνικούς λειτουργούς. Να έρθω όμως στα μέτρα συγκεκριμένα.

Έχω μεγαλώσει τρία παιδιά και όλοι οι γονείς γνωρίζουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά μας είναι να τους δίνουμε αγάπη και να τους επιβάλλουμε όρια. Τι σημαίνει όριο; Υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων το οποίο κάθε παιδί πρέπει να σέβεται. Και ακριβώς αυτό επιχειρούμε να κάνουμε και για τις περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο. Δε μπορείς να μπαίνεις και να τα κάνεις γης μαδιάμ, να σπας τα πάντα και να έχεις την απαίτηση ότι δε θα συμβεί απολύτως τίποτα και ότι αυτό είναι μια αποδεκτή συμπεριφορά. Και επειδή άκουσα και κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αν σπάσεις ένα παράθυρο πρέπει να το πληρώσει όλο το σχολείο η απάντηση μου είναι όχι. Δε θα το πληρώσει όλο το σχολείο, όλο το κοινωνικό σύνολο, θα το πληρώσει η οικογένεια εάν το παιδί αυτή τη στιγμή προβεί σε μια φθορά. Γιατί ξέρετε, αν δε βάλουμε όρια και ένα πλαίσιο στα παιδιά 12-14 ετών όταν θα πάνε στο πανεπιστήμιο ποιο είναι το υπόδειγμα που τους έχουμε διδάξει; Μετά θα πάρουν και την μολότοφ και θα θεωρούν ότι όλα είναι κοινωνικός αγώνας και μια κατάκτηση ένα κεκτημένο το οποίο εμείς τους το προσφέραμε όταν είχαμε δυνατότητα να βάλουμε το πλαίσιο και δε το κάναμε.

Είμαι φανατικός υπέρμαχος της πολιτικής που υιοθετήθηκε από το υπουργείο, μιας σχετικής λελογισμένης αυστηροποιήσης των ποινών και αν μιλήσετε στη πλειοψηφία των γονέων και των καθηγητών, θα σας πουν ότι, αυτό χρειάζεται σήμερα το ελληνικό σχολείο. Δεν είμαστε εδώ για να τιμωρήσουμε τα παιδιά, είμαστε εδώ για να βάλουμε ένα πλαίσιο συμπεριφορών γιατί ξέρετε αυτή η λογική τα παιδιά είναι έφηβοι, κάποτε θα γίνουν ενήλικες ίσως κάποιοι θέλουν πάντα να μένουν παιδιά το έχουμε ακούσει αυτό από την Αριστερά κυρίως για να υπάρχει το άλλοθι αυτής της παιδικότητας ότι μπορεί να τα κάνει κανείς χωρίς επίπτωση».

«Θα ήμασταν πολύ αφελείς αν λέγαμε ότι θα εξαλείψουμε με μιας φαινόμενα βίας των εφήβων που σας διαβεβαιώνω ότι σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο έντονα, έχουμε οργανωμένες συμμορίες με βαριά παραβατική συμπεριφορά εδώ πέρα ευτυχώς δεν έχουμε αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δε θα φτάσουμε εκεί γιατί δυστυχώς η τάση είναι για περισσότερη βία και περισσότερη ένταση. Να σκεφτούμε λίγο ποια είναι τα πρότυπάα των παιδιών αυτών, πώς μπορούμε να αντιτάξουμε σε μια μουσική που προάγει τη βία και κυρίως τη βία κατά των γυναικών με άθλια πρότυπα όπου η γυναικά είναι ουσιαστικά ένα αντικείμενο για τον άντρα; Υπάρχουν είδη μουσικής που αγαπούν τα παιδιά που ακριβώς αυτό προάγει.

Τι θα κάνουμε με την αθλητική βία, γιατί πολλές φορές είναι το πρώτο στάδιο εκδήλωση βίας έξω από το σχολείο και πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που κάναμε μια δραστική παρέμβαση στα θέματα του ποδοσφαίρου, αυτοματοποιήσαμε τις τιμές, κάναμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, βάλαμε κάμερες στα γήπεδα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε να αλλάξουν για μένα το να κερδίσουμε τη μάχη με τον χουλιγκανισμό είναι ένα στοίχημά που θέλω να το κερδίσω και στη μνήμη ενός αστυνομικού που έχασε τη ζωή του πριν από λίγους μήνες σε ένα αδιανόητο επεισόδιο».

Τέμπη: Δεν υπήρξε καμία κυβερνητική ανάμειξη

«Να σας ρωτήσω εγώ λοιπόν να συγκαλύψουμε τι; Στο ερώτημα αυτό δε παίρνω απάντηση. Να συγκαλύψουμε τι; Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά και εμείς σπεύσαμε την ώρα του ατυχήματος;

Θα το κρίνει ο πραγματογνώμονας αυτό οριστικά ο πρώτος πραγματογνώμονας είπε…», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς εισαγωγικά για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις υποψίες της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο συγκάλυψης στην τραγωδία των Τεμπών.

«Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και θα σας επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στη βουλή και είναι βαριά προσβλητικό και δύσκολο για μένα. Τη στιγμή που κλήθηκα να διαχειριστώ τη μεγαλύτερη τραγωδία που μπορούσε κάποιος να διανοηθεί εκείνο το βράδυ, το μυαλό μας να ήταν σε τι ακριβώς; Κάτι το οποίο στη συνέχεια μάθαμε χωρίς αυτό να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά στα Τέμπη συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, κάτι το οποίο δε το έκρυψα ποτέ. Άκουσα ότι θέλαμε ντε και καλά να στοχοποιήσουμε τον σταθμάρχη. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Αλλά κανείς δεν αμφισβητεί από την άλλη ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά δεν ήταν μόνο το ανθρώπινο λάθος ο ίδιος είπα ότι πάντα θα μας βαραίνει το γεγονός ότι δυστυχώς παρότι προσπαθήσαμε δε προφτάσαμε να έχουμε έτοιμα όλα τα συστήματα ασφαλείας της τηλεδοιήκησης. Τι θα γινόταν αν τα είχαμε; Πάλι δε το ξέρουμε μετά βεβαιότητας όμως αυτή είναι η πραγματικότητα για τα Τέμπη. Ξέρω ότι έχω απέναντι μου μια κοινωνία πολύ καχύποπτη αλλά το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της κάνεις δεν αμφισβητεί ότι έχει κινηθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η δικιά μας δουλειά είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή».

Απάντηση έδωσε και για την παραδοχή ότι, το ηχητικό υλικό που δημοσιεύτηκε από Μέσο Ενημέρωσης ήταν μονταρισμένο.

«Δεν το γνωρίζω και δε γνωρίζω αν είναι αλήθεια και να το αποδείξει η Δικαιοσύνη αν είναι έτσι. Πιθανώς να είναι αλλά, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ,το υλικό ακέραιο έφτασε στη Δικαιοσύνη και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χεριά της Δικαιοσύνης και το πως διέρρευσαν στα Μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα μέσα αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κυβερνητική ανάμειξη σε αυτό και επαναλαμβάνω να συγκαλύψω τι ακριβώς; Ξαναθυμηθείτε εκείνο το βραδύ κ. Αναστασοπούλου πιστεύετε πραγματικά ότι εκείνη την ώρα που δεν είχαμε εικόνα για το πόσοι νεκροί υπήρχαν που το μέλημα μας ήταν να περιθάλψουμε τους τραυματίες. Πήγα στο νοσοκομείο στη Λάρισα και είδα συντετριμμένους ανθρώπους που είχαν χάσει τους ανθρώπους τους, ότι το μέλημά μας ήταν εκείνη τη στιγμή να πάμε να πειράξουμε κάποια ηχητικά; Είναι βαριά προσβλητικό αυτό για εμένα για τους ανθρώπους που χειρίστηκαν τη κρίση τα υπόλοιπα ας τα βρει η δικαιοσύνη. Τα ηχητικά, όλα τα ηχητικά τα πλήρη ηχητικά διέρρευσαν στα μέσα 2 μέρες μετά δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι ειπώθηκε τελικά όλοι ξέρουμε την αλήθεια».

Αναφορικά με το μπάζωμα και την αναφορά Φλωρίδη, στην οποία υπήρξαν αντιδράσεις, είπε πως, «καταλαβαίνω καταρχάς οι μονοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε αυτή την ιστορία να κάνουν το θυμό τους πραγματική οργή, να πουν μια κουβέντα παραπάνω, να ζητήσουν τα ρέστα είναι οι γονείς. Οι γονείς όμως, όχι τα κόμματα που εργαλειοποιούν τον πόνο των γονέων διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό γίνεται με πολύ συστηματικό τρόπο και είναι κάτι χυδαίο. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κανείς για το Μάτι δεν το κάναμε ποτέ και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Ν.Δ από αυτούς που εργαλειοποιούν την τραγωδία. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα σας. Ποιο μπάζωμα; Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχείας όχι της εμπορικής της επιβατικής για αυτό έγινε ήταν μια υπηρεσιακή απόφαση, εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος».

«Μα κυρία Αναστασοπούλου όταν έχουμε μια τραγωδία. Είχατε πάει στον τόπο; Είδατε βαγόνια διαλυμένα με υποψίες ότι από κάτω ήταν νεκροί και τα οποία έπρεπε να σηκωθούν. Και οι άνθρωποι που χειρίζονταν το χώρο του ατυχήματος θεωρήσαν ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να σηκώσουν τα βαγόνια. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τέτοιές θεωρίες συνομωσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας γιατί μπορεί να μη μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ιδιά η δικαιοσύνη η οποία έχει αναθέσει σε 2ο πραγματογνώμονα να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεση μου ότι είναι αναληθή», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα και παραδεχόμενος λάθη που έγιναν στον χειρισμό της τραγωδίας των Τεμπών, σημείωσε πως, «θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε: δεν απαντήσαμε με πειστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνομωσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε.

Βεβαίως και ρίζωσαν όλα αυτά το μπάζωμα, τα εκρηκτικά το ξυλόλιο όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα προσέξτε από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του σε πλήρη συντονισμό με τον κ Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε. Εκεί κάνω τη δική μου αυτοκριτική και λέω έπρεπε να είχαμε απαντήσει με μεγαλύτερη πειστικότητα διότι προφανώς δεν πείσαμε ότι, όλα αυτά είναι τερατουργίες. Πιστεύω ότι θα το αποδείξει η ίδια η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα δεν πρέπει να συγχέουμε μια υπόθεση άρσης ασυλίας ενός βουλευτή με τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχει βάσει του άρθρου 86 του συντάγματος του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είτε ήταν είτε δεν είναι βουλευτής ο κ. Καραμανλής σήμερα δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά στο αν η βουλή κρίνει ότι πρέπει να συσταθεί προκαταρκτική επιτροπή μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση μας λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει δεν έχει καταθέσει κανένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αν το κάνει θα το συζητήσουμε τότε.

Θα εξετάσουμε το κατηγορητήριο. Μέχρι στιγμής, εγώ κατηγορητήριο δεν έχω δει. Και ξέρετε όταν ζητάς από τον άλλον να πάει στη Δικαιοσύνη, γιατί αυτό ζητούν στην ουσία αφήνοντας υπονοούμενα ότι εδώ υπήρχε ανθρωποκτονία με δόλο, βαριά κατηγορία, τουλάχιστον γράψε το, συνέταξε ένα κατηγορητήριο και πήγαινε στη βουλή να τοποθετηθούν τα κόμματα επίσημα».

Ακρίβεια: Εκτιμώ πως είμαστε στο τέλος της περιπέτειας

«Ναι μεν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία έχει κάνει σημαντική πρόοδο, αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται από όλους, από την άλλη πρώτος εγώ λέω ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι εδώ και ροκανίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Άρα ξεκινώ αναγνωρίζοντας ότι στο ζήτημα του διαθέσιμου εισοδήματος υπάρχει ένα πρόβλημα ουσιαστικό, έχει περισσότερο να κάνει με το σούπερ μάρκετ και ακόμα πιο εστιασμένα στα ζητήματα του πληθωρισμού των τροφίμων το οποίο μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό είναι μία πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Δεν την επιβεβαιώνουν μόνο το επίσημα στοιχεία, το επιβεβαιώνει ο κάθε πολίτης ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Άρα δεν είμαι εδώ για να ωραιοποιήσω καμία κατάσταση, ούτε να παρουσιάσω μία εικόνα μίας χώρας η οποία έχει μετατραπεί σε ένα οικονομικό παράδεισο. Δεν είμαστε εκεί, όμως, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.

Πρώτον όταν μιλάμε για ακρίβεια και για διαθέσιμο εισόδημα, δεν κοιτάμε μόνο το σούπερ μάρκετ. Οι δαπάνες ενός νοικοκυριού αφορούν την ενέργεια, τις μετακινήσεις και πολλές άλλες κατηγορίες δαπανών. Πέραν του σούπερ μάρκετ, έχουμε πρόοδο και στην ενέργεια. Και ειδικά στην ηλεκτρική ενέργεια έχει γίνει μία πάρα πολύ σημαντική πρόοδος. Η παρέμβαση που κάναμε στην αγορά έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, να μην χρειαζόμαστε άλλο να επιδοτούμε τους λογαριασμούς, όπως το κάναμε δύο χρόνια με μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, και να επιστρέφουμε σιγά-σιγά σε τιμές προ του 2021. Άρα εκεί αναμφισβήτητα, έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος. Έχει γίνει πρόοδος σε παρεμβάσεις, σε μία σειρά από καταναλωτικά προϊόντα που πράγματι είχανε πάρει την ανιούσα. Με δομικές παρεμβάσεις στην αγορά, έτσι ώστε ήδη πολλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου και του βρεφικού γάλακτος, να είναι πιο φθηνά. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να μειώνεται ο πληθωρισμός. Είναι να έχουμε αποπληθωρισμό, να πέφτουν οι τιμές.

Έχουμε κάποιες πρώτες δειλές ενδείξεις, τονίζω το δειλές εξελίξεις, σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων έχουμε μειώσεις τιμών από τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Εκτιμώ ότι είμαστε προς το τέλος αυτής της περιπέτειας, αλλά ,η μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι στήριξη του διαθέσιμη εισοδήματος και η μόνιμες αυξήσεις μισθών. Διότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει, μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε όμως οι αυξήσεις των μισθών είναι εδώ για να μείνουν. Ο κατώτατος μισθός πήγε στο 830 ευρώ και θα πάει στα 950. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά και να το πω και αυτό έστω και αν οι πολίτες δεν το αισθάνονται αλλά τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Της Ελλάδος, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τα τέσσερα χρόνια που είμαστε κυβέρνηση είναι μεγαλύτερες από τη συνολική αύξηση του πληθωρισμού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήμασταν μία χώρα η οποία πριν την κρίση πλησιάζαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς το ΑΕΠ κατακεφαλήν και ξαφνικά βρεθήκαμε έχοντας χάσει 25% του ΑΕΠ μας. Καλούμαστε δηλαδή να καλύψουμε μία μεγάλη απόσταση από εκεί που ήμασταν την καλύπτουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέον μετά την εποχή του covid όπου δαπανήσαμε πολλά χρήματα για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και κρατήσαμε την κοινωνία και την οικονομία όρθια, έχουμε μπει πλέον σε ένα άλλο περιβάλλον. Η χώρα πρέπει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα γιατί πρέπει να μειώσει το χρέος της και είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι ποτέ δεν θα ξανά χρεοκοπήσουμε και δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα οποία περάσαμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και αυτή είναι η δέσμευσή μου.

Ποτέ δεν θα ξαναζήσουμε αυτά τα οποία ζήσαμε. Αυτό σημαίνει ότι ως προς την καθιέρωση του προϋπολογισμού πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν έχουμε υπέρβαση εσόδων σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού, εδώ είμαστε προς το τέλος της χρονιάς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στην αρχή της χρονιάς όμως δεν θα πειραματιστούμε με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και για αυτό είναι βαθιά ανεύθυνο να ακούω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξανακάνουνε ό,τι έκαναν και πριν από τις εκλογές. Να τάζουν ακοστολόγητα μία σειρά από μέτρα τα οποία αν το 1/10 από αυτά να εφάρμοζαν είναι πολύ πιθανό να είχαμε ήδη δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εμείς λοιπόν έχουμε μία ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες, ότι θα υλοποιούμε τον προϋπολογισμό με συνέπεια.

Θα μπορούμε να πετύχουμε κάτι το οποίο σχεδόν καμία χώρα δεν έχει πετύχει, την γρήγορη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ και ταυτόχρονα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να το πετύχει μία οικονομία. Εμείς θα το έχουμε καταφέρει. Κατά συνέπεια στηρίζουμε τους πολίτες και επειδή μιλάτε για επιδόματα έχουμε πάρα πολλά επιδόματα. Μην ξεχνάμε ότι, αυτήν τη στιγμή, το ελληνικό κράτος έχει μία κοινωνική πολιτική, η οποία εκδηλώνεται με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και στηρίζουμε πάρα πολλούς αδύναμους συμπολίτες μας, από το ενοίκιο μέχρι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία δίνουμε. Για τα επιδόματα που δίνουμε κάθε μήνα, δίνουμε εκατομμύρια κάθε μήνα για να μπορούμε να στηρίξουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά σταματήσαμε να δίνουμε επιδόματα και σταματήσαμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Αυτή την κάναμε, την κάνουμε και πρέπει να την κάνουμε διότι μέριμνά μας είναι να στηρίζουμε πάντα τους πιο αδύναμους», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν δόθηκε το επίδομα του Πάσχα.

Το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης

Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο πρόβλημα της στέγασης, το οποίο είναι μείζον για μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεγάλων πόλεων. «Υλοποιούμε μία σειρά από δράσεις για να μπορούμε να στηρίξουμε ειδικά τα νέα ζευγάρια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κόστους της στέγης. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, χιλιάδες ζευγάρια αποκτούν σπίτι πληρώνοντας ουσιαστικά μία δόση στεγαστικού δανείου, χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν σε ενοίκιο εάν νοίκιαζαν το αντίστοιχο σπίτι.

Υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», δεν είχαμε κάποια δυσκολία αλλά το πρόγραμμα «Σπίτι μου» είναι ένα ακριβό πρόγραμμα, το οποίο κοιτάμε να δούμε αν έχουμε άλλους τρόπους για να μπορούμε να βρούμε πόρους για να μπορούμε να το ενισχύσουμε περαιτέρω. Προς το παρόν έχουν εξαντληθεί, έχουμε όμως κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε ενδεχομένως να βρούμε νέους πόρους για να μπορούμε να στηρίξουμε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανακαίνιση παλιών διαμερισμάτων τα οποία είναι κλειστά και τα οποία μπορούν να βγουν στην αγορά. Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα "Ανακαινίζω - Νοικιάζω".

Το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής το οποίο πιστεύω πολύ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να δίνουμε, το κάνουν κι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δίνουμε εκτάσεις σε κατασκευαστές, είναι ένα είδος αντιπαροχής, φτιάξτε κατοικίες, κρατήστε ένα κομμάτι, να το πω πολύ απλά για εσάς, το υπόλοιπο θα επιστρέψει στο κράτος για να μπορούμε να το νοικιάζουμε με ένα φθηνό ενοίκιο και βέβαια να προσθέσω ότι, σε αυτά τα προγράμματα που αφορούν τη φοιτητική στέγη. Τις νέες φοιτητικές εστίες, οι οποίες κατασκευάζονται και με μεγάλες προσπάθειες τις οποίες θα κάνουμε, να ανακατασκευάσουμε υφιστάμενες φοιτητικές εστίες που δυστυχώς δεν είναι στην κατάσταση την οποία θα θέλαμε».

Η αισχροκέρδεια και τα πρόστιμα

«Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουνε βάλει μυαλό και για αυτό μπαίνουνε συνέχεια πρόστιμα και έχω πει ότι δεν με νοιάζει πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία η οποία παραβιάζει το νόμο. Εάν εντοπιστεί και έχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση το πρόστιμο θα επιβληθεί και εισπραχθεί. Και ξέρετε για αυτές τις μεγάλες εταιρείες το πρόστιμο δεν είναι τόσο το ζητούμενό, όσο η φήμη και όσο η δημοσιοποίηση του προστίμου. Αυτό πονάει περισσότερο από το πρόστιμο αυτό καθ’ αυτό. Υπάρχει μία ικανοποιητική συμμόρφωση.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς θα εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Την κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι στο παρελθόν. Προφανώς δεν μπορούν να εντοπίσουν όλα τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, γνωρίζει όμως ο κάθε επιχειρηματίας και η κάθε επιχείρηση ότι αν παραβεί το νόμο, είτε μιλάμε για το περιθώριο κέρδος είτε μιλάμε για πλασματικές εκπτώσεις οι οποίες ξέρετε με εξοργίζουν πάρα πολύ, δεν μπορεί να λες ότι κάνω εκπτώσεις 50% και δύο μέρες πιο πριν έχεις αυξήσει 100% την τιμή του προϊόντος.

Εκεί θα σας έλεγα ότι οι δικές σας εκπομπές και το ρεπορτάζ στο οποίο κάνετε, γιατί έχετε το δάχτυλό σας επάνω στο παλμό της αγοράς και της κοινωνίας μας, είναι και σε μας εξαιρετικά χρήσιμα γιατί πολλές φορές και εμείς βλέπουμε από πολίτες και ζητάμε και από τους πολίτες να μπορούν μέσα από τα ΜΜΕ να μας καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Και τέλος πάντων προϊόντα, όπως ο e- katanalotis, η δυνατότητα δηλαδή άμεσης σύγκρισης τιμών το πώς θα ψωνίζουν όλοι πιο έξυπνα.

Είναι ένα ακόμη εργαλείο για να κάνει έξυπνες αγορές και περισσότερο για να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Το πρόβλημα, για όποιον πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, είναι η σύγχυση στις τιμές. Δεν καταλάβαινες ποια είναι η πραγματική τιμή, έβλεπες πάρα πολλά προϊόντα σε προσφορές και αυτό στα καταναλωτικά προϊόντα αρχίζει και εξορθολογίζεται πια ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και τελικά να λειτουργήσει η καλύτερα ανταγωνισμός».

«Απογευματινά χειρουργεία δωρεάν για κάποιες κατηγορίες ασθενών»

«Τα χειρουργεία αυτά να τονίσουμε δεν αφορούν κρίσιμες εγχειρήσεις να το πούμε αυτό, αν έχεις μια επείγουσα εγχείρηση δεν υπάρχει περίπτωσή να μην εγχειριστείς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό αφορά περιπτώσεις που έχουμε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις γιατί πόσο υποφέρει κανείς που πρέπει να κάνει έναν καταρράκτη μιλάμε για συνηθισμένα περιστατικά. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους αλλά ταλαιπωρούνται και δεν γίνεται να περιμένουν 2 και 3 χρόνια για να γίνει μια επέμβαση. Άρα τα απογευματινά χειρουργεία είναι μια απάντηση δεν την θεσμοθετήσαμε εμείς πρώτοι, σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να πληρώσουν λιγότερα λεφτά από όσο θα πλήρωναν στον ιδιωτικό τομέα και βέβαια είναι περισσότερα έσοδα για γιατρούς και νοσηλευτές να το πούμε αυτό γιατί έχουμε ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ότι επειδή ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει καλύτερα γιατρούς και νοσηλευτές χάνουμε ικανούς γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα άρα είναι και ένα επιπλέον εισόδημα για τους γιατρούς.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που αναδεικνύουν πως, προς το παρόν τα απογευματινά χειρουργεία γίνονται σε εκτός λίστας ασθενείς, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι, «δεν έχω δει τα στοιχεία αυτά. Δεν τα αμφισβητώ νομίζω ότι θα πρέπει στους 2-3 μήνες να αξιολογήσουμε πράγματι ποιοι είναι αυτοί τελικά που έκαναν χρήση αυτών των χειρουργείων και να σας πω και κάτι ακόμη.

Κοιτάζουμε να εκταμιεύσουμε ένα ποσό το οποίο θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στο κράτος να χρηματοδοτήσει το ίδιο τα χειρουργεία αυτά. Οι γιατροί να πάρουν τα λεφτά αλλά να μη τα πληρώσει ο ασθενής, αλλά πληρώσει το κράτος , άρα να είναι δωρεάν το απογευματινό χειρουργείο για κάποιες κατηγορίες ασθενών. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε με το υπουργείο Υγείας για να μπορούμε εμείς κάποια από τα απογευματινά χειρουργεία.

Πιστεύω ότι σύντομα θα μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτό γιατί ο άλλος σου λέει εγώ δεν έχω λεφτά καθόλου άρα πως με βάζεις εμένα σε αυτή τη δύσκολη θέση να πληρώσω για κάτι αλλά ποια είναι η λογική. Ότι αν όντως η λίστα αποσυμοφορηθεί από αυτούς που μπορούν να πληρώσουν τότε αυτός που δε μπορεί να πληρώσει θα έρθει πιο νωρίς η σειρά του. Θα πρέπει πάνω στο 3μηνο να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τα χρησιμοποιούν και να κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Μιας και με ρωτήσετε για την υγεία το ζήτημα δεν είναι μόνο τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν πήγα μόνο στον Άγιο Παύλο πάω σε πολλά νοσοκομεία σε πολλά Κέντρα Υγείας γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όταν ρωτάμε τους πολίτες για την υγεία μας λένε πρέπει να κάνετε περισσότερα παρότι πολλοί πολίτες που μας ακούνε αναγνωρίζουν ότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, ότι πολλές φορές η περίθαλψη είναι εξαιρετική.

Έχουμε ζητήματα με τις υποδομές μας με τα κτίρια με τα μηχανήματα με τους θαλάμους και ρίχνουμε πολλά λεφτά σε αυτή τη κατεύθυνση πήγα στον Άγιο Παύλο δεν είναι η πρώτη φορά που πάω στο νοσοκομείο. Ο Άγιος Παύλος είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο δεν είχε μπει ούτε 1 ευρώ εδώ και 20 χρόνια. Μπαίνουν 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ολοκαίνουρια τμήματα επειγόντων περιστατικών καινούριοι θάλαμοι καινούρια μηχανήματα ενεργειακή αναβάθμιση.

80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας ανακαινίζονται μερικώς ή πλήρως με πόρους μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρειαζόμαστε να δούμε ζητήματα ειδικοτήτων δεν έχουμε γενικούς γιατρούς, δεν έχουμε παθολόγους αναισθησιολόγους, αυτά είναι δομικά προβλήματα δε μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς από τη μια στιγμή στην άλλη, κάπου έχουμε περισσότερους γιατρούς κάπου λιγότερους δεν έχουμε όσους γιατρούς θα θέλαμε στα νησιά μας και σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά δεν υπάρχει ζήτημα ιατρικής κάλυψης στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Άλλα είναι τα προβλήματα.

Χρειαζόμαστε παραπάνω νοσηλευτές προσλαμβάνουμε παραπάνω νοσηλευτές. Θα κριθεί το νέο ΕΣΥ το 27’ στο τέλος της 4ετίας δηλαδή, γιατί η παρέμβαση αυτή λιθαράκι-λιθαράκι ο πολίτης θα αρχίσει να βλέπει την αλλαγή, δεν θα τη δει αμέσως ούτε υπάρχει κάποια μαγική λύση για να αλλάξει ένα σύστημα που είχε στερηθεί πόρων πολλές δεκαετίες».

Τα διλήμματα των ευρωεκλογών

Θέτοντας τη βάση της ψήφου της 9ης Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, «ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές, ψηφίζουμε για το πόσο δυνατή θα είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία, ουσιαστικά και ναι επειδή οι ευρωεκλογές είναι μια εθνική κάλπη, θα βγουν και πολιτικά συμπεράσματα για το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά το πρώτο το οποίο θέλω να τονίσω είναι, το πόσο ισχυρή θα είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη και ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είναι και το βασικό ζητούμενο αυτών των εκλογών και προσωπικά ναι θέλω όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό για να μπορέσω την επόμενη μέρα πιο ισχυρός να πάω να διαπραγματευτώ χρήματα για τους αγρότες μας ενδεχομένως ένα νέο ταμείο ανάκαμψης. Χρήματα ενδεχομένως μία ανακατανομή θα έλεγα του τρόπου με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι της ΚΑΠ. Περισσότερα χρήματα για την άμυνα εκεί σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε για καινούργιους πόρους.

Ψηφίζουμε λοιπόν για το πως μπορούμε την επόμενη μέρα να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες όντας πιο αποτελεσματικοί στην Ευρώπη και ποιο κόμμα και ποιος πολιτικός αρχηγός και ποιοι ευρωβουλευτές μπορούν να το κάνουν αυτό. Ψηφίζουμε επίσης για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ισχυρό εσωτερικό μήνυμα ότι αυτή η πορεία των μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτη. Και όταν εννοώ απρόσκοπτη, εννοώ όσο πιο δυνατή βγει , τόσο μεγαλύτερη ορμή θα έχει να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της, χωρίς κάποιος να αμφισβητήσει τους βασικούς πολιτικούς συσχετισμού. Οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δεν πρόκειται να αλλάξουν τους ίδιους βουλευτές θα έχουμε και μετά τις ευρωεκλογές ως έχουμε και τώρα.

Το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας έχει να κάνει με το γεγονός ποιος θα αμφισβητήσει την επόμενη μέρα το πολιτικό τοπίο και πόσο δυνατά επιχειρήματα θα μπορέσουμε να του δώσουμε. Και να σας πω κάτι αν ξανά φουντώσει αυτό το κίνημα της αντισυστημικότητας το οποίο το είδαμε πριν από 10 χρόνια με κόμματα τα οποία μπορεί να βρίσκονται στα δεξιά μας, τα αριστερά μας, τα οποία κινούνται σε ένα μείγμα μηδενισμού ασυναρτησίας και λαϊκισμού δεν θα είναι καλό αυτό για το πολιτικό σύστημα δε θα μας βοηθήσει».

«Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027»

«Και να πω μία κουβέντα μόνο για τις εθνικές εκλογές γιατί νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ζητάει εθνικές εκλογές την ίδια στιγμή που θέτει το πήχη του δικού του κόμματος στο 17 %, λέει δηλαδή «εγώ θέλω να πετύχω το ίδιο ποσοστό που πέτυχα σε εθνικές εκλογές». Για τις ευρωεκλογές προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 23% λέει ότι αυτός είναι ο πήχης μου άρα αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερος και μεγάλη διαφορά από τη Ν.Δ., αλλά γιατί ζητάει εθνικές εκλογές; Για να λύσει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα; Χρειάζεται η χώρα σήμερα εκλογές εννιά μήνες από μία μεγάλη εκλογική επικράτηση της νέας Δημοκρατίας; Προφανώς και όχι και δεν θα έχουμε εθνικές εκλογές και θα στο ξαναπώ και τώρα και θα με πιέζετε στη διάρκεια των επόμενων ετών να το διαψεύσω εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027.

Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027 αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει αλλά το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με την ίδια ορμή κι με ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο λίγο-πολύ διαμορφώθηκε στις εθνικές εκλογές να μπορεί να υλοποιηθεί σημαντικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών και να μη δώσουμε λαβή και δυνατότητα κυρίως στον αντίσυστημισμό γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα στα δεξιά μας δυστυχώς βλέπω πια αισθάνομαι ότι βλέπω ένα ριμέικ βλέπω τον κύριο Κασσελάκη και τον κύριο Βελόπουλο και μου θυμίζουν πολύ τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμμένο πολύ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν ενώθηκαν αυτές οι δύο ετερόκλητες δυνάμεις και κυβέρνησαν τέσσερα χρόνια. Προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα απλά εγείρω τον κίνδυνο ενός νέου αντισυστημισμού ο όποιος μπορεί να πατήσει πάνω σε δικαιολογημένη αγανάκτηση του κόσμου για οποιοδήποτε ζήτημα γι’ αυτό και αγωνίζομαι Νέα Δημοκρατία να έχει το καλύτερο δυνατό ποσοστό κι όσο κι αν με πιέζετε δε θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο στόχο θα το συζητήσουμε το βράδυ των εκλογών ποιο είναι το καλύτερο ποσοστό», απάντησε στο αίτημα Κασσελάκη για εκλογές και το στόχο της κάλπης των ευρωεκλογών.

Για το πολιτικό κόστος μεταρρυθμίσεων, όπως το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, απάντησε πως, «μπορεί ναι μπορεί και όχι αλλά δεν είναι η μόνη. Κάναμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάνουμε τον δικαστικό χάρτη, ψηφίσαμε το νέο ποινικό κώδικα, κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στην λειτουργία της αγοράς, φέρνουμε παραδείγματος χάρη κάτι το οποίο θα ήθελα να το προβάλλεται περισσότερο γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει τους πολίτες, το νέο σύστημα πληρωμών το IRIS το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες δωρεάν να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, όλα αυτά τα κάναμε σε εννιά μήνες. Είναι σημαντικές αλλαγές κάποιες εκ των οποίων αλλαγές προφανώς ξεβολεύουν και ενοχλούν κάποιους».





Η νέα συνάντηση με τον Ερντογάν

«Είναι μια ημερομηνία η οποία συζητείται δεν μπορώ να σας πω δώσω», είπε ερωτηθείς για το αν θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο στις 13 Μαΐου και συμπλήρωσε πως, «πολλές φορές ξέρετε κι εμείς και τα Μέσα πιάνονται από μία κουβέντα, η οποία συχνά μεγεθύνετε και σίγουρα η Τουρκία κάποιες από τις βασικές τις θέσεις δεν έχουν αλλάξει όμως ας μη χάνουμε την μεγάλη εικόνα και ποια είναι μεγάλη εικόνα, ότι υπάρχει μια σημαντική πρόοδος εξομάλυνσής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η οποία νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη από την μεγάλη πλειοψηφία και των Ελλήνων και των Τούρκων και νομίζω και συμπολίτες μας θέλουνε δεν θέλουν να έχουμε μπελάδες με την Τουρκία ούτε να είμαστε σε διαρκή ένταση δεν έχουμε εδώ και παραπάνω από 12 μήνες παραβιάσεις και παραβάσεις δεν το είχαμε ποτέ αυτό είναι μία επιτυχία αυτό που καταφέραμε και το πετύχαμε έχουμε περιορίσει σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ξεκινάει και σας ζητώ να κάνετε ρεπορτάζ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου να δείτε με τι ενθουσιασμό έχουν αποδεχτεί οι νησιώτες μας τους Τούρκους ταξιδιώτες, οι οποίοι αρχίζουν να έρχονται χωρίς βίζα, έχουμε μία πιο στενή οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Όλα αυτά είναι βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Ακούμπησαμε τα πολύ δύσκολα θέματα; Όχι, όχι ακόμα τουλάχιστον και προφανώς όλα αυτά τα πετύχαμε χωρίς να υποχωρήσουμε ούτε βήμα από τις πάγιες θέσεις μας.

Θέλουμε σε κάθε συνάντηση να κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Το που μπορούμε να φτάσουμε θα το δούμε. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτή τη συζήτηση, γνωρίζουμε πολύ καλά το δίκιο των θέσεων μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί πράγματι εάν σεβαστούμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικά του δικαίου της θάλασσας. Αισθανόμαστε, ισχύει ότι έχουμε ισχυρά επιχειρήματα βέβαια για να μπορούμε να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς μας, χρειάζεται να μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό το καλό κλίμα για αρκετό χρονικό διάστημα και να χτίζουμε διαρκώς βήμα-βήμα αυτή την εξομάλυνση των σχέσεων μας και αυτός είναι και ο σκοπός της επίσκεψης μου στην Άγκυρα και στον πρόεδρο Ερντογάν στα μέσα Μαΐού».

Η ένσταση για τους Σπαρτιάτες και η σύμπραξη με την αντιπολίτευση

Σε ερώτημα σχετικά με το αν θα προσφύγει η κυβέρνηση στον Άρειο Πάγο για τους Σπαρτιάτες και αν θα ζητήσει σύμπραξη με την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός είπε πως, «θα το κάνουμε και μακάρι να μπορούμε να συντονιστούμε και με κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να γίνει οργανωμένα θα καταθέσουμε υπόμνημα και νομίζω ότι εκ των υστέρων η νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνεται στο βαθμό που τουλάχιστον η υπόθεση αυτή εξετάζεται από το ανώτατο δικαστήριο και νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία σε ένα κλίμα γενικότερης τοξικότητας να μπορούμε να συμφωνούμε τουλάχιστον σε κάποια αυτονόητα, αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα από κοινού βήμα προς στη σωστή κατεύθυνση».

«Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω…»

Τέλος, σε ερώτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου για το ενδεχόμενο να βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε πως, «σίγουρα το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση γίνεται, είναι κάπως μπορεί να είναι και λίγο κολακευτική δεν συνηθίζεται ένας Έλληνας πρωθυπουργός να συζητείται για κάποιες θέσεις στην Ευρώπη, δεν το χαμε ξαναδεί αυτό. Η διάψευση μου παραμένει εξίσου κατηγορηματική ‘δεν πάω πουθενά’ δε με ενδιαφέρει να εκπροσωπήσω την Ευρώπη στην Ελλάδα αλλά την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θα είμαι πρωθυπουργός της πατρίδας μας εκεί που με έταξαν οι Έλληνες πολίτες και θα σεβαστώ απόλυτα την ετυμηγορία των Ελλήνων όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πρόσφατες εκλογές».





