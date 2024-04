Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων από δικηγόρο που “έφυγε” από τη ζωή

Μία γυναίκα από την Πάτρα που άφησε την τελευταία πνοή της σε νοσοκομείο των Αθηνών, είχε προβλέψει για την πράξη μεγαλείου.

Συγκίνηση για την πατρινή δικηγόρο Χρυσούλα Ραλλή που έφυγε από την ζωή μόλις στα 53 της χρόνια.

Τελευταία νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο της Αθήνας και όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους οικείους της πώς η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της.

Στήθηκε γέφυρα ζωής και αφαιρέθηκαν οι δύο νεφροί, το ήπαρ και οι αμφιβληστροειδείς.

Ήταν μία αξιαγάπητη δικηγόρος που είχε αφιερωθεί στη νομική επιστήμη και ξεχώριζε για το ήθος, την καλοσύνη και την δοτικότητά της.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο ώρα `1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Πηγή: tempo24.news

