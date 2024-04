Παράξενα

Viral ο ψαράς που…βάφτηκε με μελάνι σουπιάς (βίντεο)

Το εγχείρημα του ψαρά που έγινε viral κι έκανε τον γύρο του διαδικτύου και του κόσμου.

-

Την κίνησή του να βάψει με μελάνι σουπιάς τα χέρια του κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο ανέβασε στο TikTok ένας χρήστης του.

Ο ψαράς, που έγινε viral, έβγαλε τη σουπιά από τη θάλασσα και στη συνέχεια το μελάνι από μέσα της.

Ξεκίνησε να βάφει τα χέρια του με αυτό, έως και τους αγκώνες, προειδοποιώντας παράλληλα τους ακολούθους του πως, πρόκειται για μία τρελή κίνηση.

Όπως είναι επόμενο, το μελάνι δεν έφευγε με…τίποτα από πάνω του.

Οι χρήστες του TikTok εξέφρασαν άλλοι τη δυσπιστία τους κι άλλη τον θαυμασμό τους για το εγχείρημα.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα «μάθημα» για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το μελάνι της σουπιάς.

