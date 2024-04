Κακοκαιρία “Daniel” - ΕΕΣ: Οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες (εικόνες)

Οικονομία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται κοντά στους πληγέντες από την κακοκαιρία “Daniel”

Κλιμάκια με κοινωνικούς λειτουργούς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο των δράσεων ανθρωπιστικής αρωγής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των νοικοκυριών που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα Daniel, μετέβησαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2024 στις Τοπικές Κοινότητες Μαγουλίτσας, Ριζοβουνίου, Κρανέας, Μαγούλας, Αγναντερού και Παλαιοχωρίου του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας, προκειμένου να παραλάβουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από δυνητικά δικαιούχους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, υποστηρίχθηκαν πενήντα δύο (52) νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία υπέστη ολοσχερή καταστροφή (κατοικία χαρακτηρισμένη ως «κόκκινη»), με κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης περατώθηκε τέλος Μαρτίου και άμεσα ενημερωθήκαν οι τελικοί δικαιούχοι.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Μουζακίου Στάθη Θεοφάνη, καθώς και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Μαγουλίτσας Κώστα Κορώνη, Ριζοβουνίου Γιώργο Γκερμπεσιώτη, Κρανέας Βαγγέλη Καραμπέκο, Μαγούλας Κώστα Γκόλια, Αγναντερού Αποστόλη Τζιβέλη και Παλαιοχωρίου Παναγιώτη Νίκου, για την αρωγή στο ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού και τη συμβολή τους στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

