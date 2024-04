Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πήλιο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας από την Πυροσβεστική

Η οικογένεια, είχε εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε δίπλα από χείμαρρο.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Θεσσαλία.

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κρίθηκε απαραίτητη το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια της ισχυρής βροχόπτωσης στο Πήλιο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, μία οικογένεια πέντε ατόμων από το Ισραήλ, που έκανε διακοπές στην περιοχή του Λημνιώνα ζήτησε βοήθεια. Διέμενε δίπλα σε χείμαρρο που φούσκωσε και ο πατέρας και η μητέρα ανησύχησαν ιδιαιτέρως για την ασφάλειά τους.

Τηλεφώνησαν στο 112 και αμέσως στελέχη της Π.Υ. έσπευσαν, τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Πήλιο χτυπήθηκε από ισχυρή καταιγίδα λίγο πριν τις 8 το βράδυ, ενώ στο νότιο Πήλιο παρουσιάστηκε και το φαινόμενο χαλαζόπτωσης.

