Τέμπη - Πατέρας Γεράσιμου: Προλάβαμε το τρένο για 10 δευτερόλεπτα, αν ήξερα... δεν θα τον άφηνα να ταξιδέψει

Συγκινεί για ακόμη μια φορά ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα από ένα ολόκληρο βαγόνι της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο πατέρας του μοναδικού επιζών του πρώτου βαγονιού της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας 56 στα Τέμπη, μίλησε στην εκδήλωση για την τραγωδία στα Τέμπη, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας.

Η εκδήλωση είχε τον τίτλο «Τέμπη 2023-2024. Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί» και έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Τέμπη 2023», πολίτες του Βόλου, των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων ΠΘ, του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΠΘ, του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΠΘ και του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΠΘ.

«Εννέα λεπτά πριν από την αναχώρηση του τρένου ο Γεράσιμος έπαιζε στο πιάνο ένα τραγούδι και εκείνη την ώρα έλεγα να βάλω ρούχα να τον πάω Θεσσαλονίκη ή να βάλω μία φόρμα και να τον πάω στο τρένο. Νομίζοντας ότι τον στέλνω με ένα ασφαλές μέσο στον προορισμό του επέλεξα το δεύτερο. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό», ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης.

«Λάθος μου που τον άφησα να πάει με το τρένο. Το τρένο το προλάβαμε για δέκα δευτερόλεπτα. Αν γνωρίζαμε ότι τα τραίνα ήταν επικίνδυνα, τα παιδιά μας δεν θα ταξίδευαν», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος Γεράσιμος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ακόμη. Πρόκειται για τον μοναδικό επιζών από το βαγόνι 1 που κάηκε ολοσχερώς στη σύγκρουση των δυο τρένων στα Τέμπη, που αφαίρεσε τη ζωή σε 57 άτομα.

Εκ μέρους του Συλλόγου των Τεμπών μίλησαν ακόμη η Ελένη Βασάρα και η Πρόεδρος, Μαρία Καρυστιανού, η οποία ζήτησε εκ νέου να υπάρξει τιμωρία των υπευθύνων για την τραγωδία.