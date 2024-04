Life

Η Ελεονώρα Μελέτη... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η παρουσιάστρια και υποψήφια ευρωβουλευτής μιλά για όλους και για όλα με τον τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Πέμπτη 25 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ελεονώρα Μελέτη.

Πώς από την Γαλλική Φιλολογία βρέθηκε στη δημοσιογραφία και από εκεί στην πολιτική;

Το ξεκίνημα της από τη Σχολή του ΑΝΤ1 μέχρι την παρουσίαση των ειδήσεων και των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Τα παιδικά χρόνια, ο γάμος και η κόρη της.

Την Πέμπτη 25 Απριλίου, στις 24:00, η Ελεονώρα Μελέτη μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.





#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας