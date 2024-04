Κόσμος

Ιράκ: Ερντογάν - Ρασίντ έβαλαν “στο στόχαστρο” το PKK

Τι δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Ιρακινό ομόλογό του, μετά την συνάντηση τους, στην Βαγδάτη.

-

«Θα δράσουμε από κοινού κατά του PKK», ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ιρακινό ομόλογό του Αμπντουλατίφ Ρασίντ στη Βαγδάτη χαιρετίζοντας την απόφαση του Ιράκ να ανακηρύξει το ΡΚΚ ‘απαγορευμένη οργάνωση’. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα στάση της Βαγδάτης διευκολύνει την Τουρκία η οποία προετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση γι' αυτό το καλοκαίρι στα δυτικά του Ιράκ εναντίον του PKK.

Σε κοινή συνέντευξη με τον Ιρακινό ομόλογό του, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η ασφάλεια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά θέματα» για την Άγκυρα. «Διαπραγματευτήκαμε τα κοινά βήματα μας εναντίον της τρομοκρατίας. Χαιρετίσαμε την ανακήρυξη του PKK ως ‘απαγορευμένης οργάνωσης’. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα βήματατης ιρακινής κυβέρνησης σχετικά με την ανακήρυξή της ως τρομοκρατική οργάνωση. Θα δράσουμε από κοινού κατά του PKK», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για νέα εποχή στις σχέσεις Ιράκ-Τουρκίας λέγοντας ότι «το Ιράκ είναι ένας γείτονας με τον οποίο έχουμε κοινούς δεσμούς. Έχουμε τη βούληση να προωθήσουμε τις σχέσεις λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά μας συμφέροντα. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια νέα καμπή. Οι συμφωνίες αποτελούν έναν σταθερό οδικό χάρτη για κοινή συνεργασία». Όπως είπε, αποφάσισαν να δημιουργήσουν κοινές μόνιμες επιτροπές σε πολλούς τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οικονομία, η υγεία, οι μεταφορές και η εκπαίδευση σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η Τουρκία εκτοπίζοντας το ΡΚΚ από τα ανατολικά της σύνορα επιδιώκει να απαλλαγεί από τον κίνδυνοδημιουργίας κουρδικού κράτους με πιθανή απόσχιση δικών της εδαφών, ωστόσο έχει και ένα ακόνη στόχο: θέλει να οδηγήσει το PKK στα νότια για να εξασφαλίσει μια νέα εμπορική οδό από τον Περσικό Κόλπο για τη μεταφορά αγαθών στη Μεσόγειο.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος, με το όνομα Development Road, αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα ενώσει την Ασία με την Ευρώπη, προτάσσοντας μία νέα ανταγωνιστική οδό απέναντι στη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία βρίσκεται υπό πίεση τον τελευταίο καιρό, λόγω των επιθέσεων των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα στοχεύουν τις δυτικές περιοχές της ημιαυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν, στοχεύοντας περιοχές δίπλα σε αυτές που ελέγχει το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (KDP), σύμμαχος της Άγκυρας, με στόχο να κοπεί η πρόσβαση του PKK στη Μοσούλη. Τόσο για την Άγκυρα όσο και για τη Βαγδάτη, ο στόχος είναι να απομακρυνθεί το PKK από τις Μετίνα και Γκαρά και να διασφαλιστεί η ελευθερία της περιοχής που θα υλοποιηθεί το πρότζεκτ.

Το Ιράκ, η Τουρκία και τα αραβικά κράτη του Κόλπου ελπίζουν να ολοκληρώσουν σύντομα το έργο, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του λιμένα αλ Φάου στη Βασόρα προς τις διεθνείς αγορές μέσω Τουρκίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι μεταξύ των βασικών υποστηρικτών του έργου, το οποίο προωθεί σε άμεσο ανταγωνισμό με τον αντίπαλο Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα και που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, ο οποίος παρακάμπτει την Τουρκία.

