Καλλιάνος: Μπαμπά μου σε αγαπάω απέραντα και σου ζητώ συγνώμη...

Συγκινεί στην ανάρτηση του ο Γιάννης Καλλιάνος. Πώς αποχαιρετά τον πατέρα του

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο βουλευτής της ΝΔ και γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αποχαιρετά τον πατέρα του που έφυγε σήμερα από την ζωή και που η περιπέτεια της υγείας του έγινε θέμα συζήτησης.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε προσωπικό ύψος εκφράζει την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του στον πατέρα του και του ζητά συγγνώμη καθώς παρότι όπως λέει έφερε τη γη ανάποδα δεν τα κατάφερε.

«Πριν μια εβδομάδα πέθανε ο αδελφός σου, δεν στο είπαμε ποτέ για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση σου. Θέλαμε να στο πούμε σιγά σιγά όταν θα έβγαινες από το Αττικό. Φρόντισαν όμως κάποιοι να μην βγεις ποτέ από εκείνο το δωμάτιο της Αγγειοχειρουργικής κλινικής» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος, μετά το θάνατο του πατέρα του.

Και συνεχίζει: «Ο Καθηγητής Κακκίσης έλεγε ότι πας καλά και ότι δεν χρειάζεσαι παραπάνω υποστήριξη όταν εσύ έσβηνες από τη δύσπνοια. Τον παρακαλούσε αδελφός μου να σε βάλει στην πλατφόρμα για ΜΕΘ η να σου βρούνε ΜΑΦ και μας κοιτούσαν με απορία διότι έλεγαν ότι οι εξετάσεις σου ήταν εξαιρετικές. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει αυτή η στιγμή που ο πόνος αυτής της απώλειας θα μου σκίσει την ψυχή μου μια για πάντα. Έκανα ότι μπορούσα, σήκωσα τη γη ανάποδα. Δεν τα κατάφερα. Σου ζητώ συγγνώμη. Κάποιοι αδιάφοροι κανόνισαν για τη δική σου ζωή».

«Εύχομαι τα παιδιά τους να μην τους δουν ποτέ όπως σε είδα εγώ. Ο Θεός να τους λυπηθεί. Καλό Παράδεισο μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ που έδωσες τη ζωή σου για εμάς, για τη μαμά, που μας μεγάλωσες και μας έκανες ταπεινούς ανθρώπους. Θα είσαι δίπλα μου και μέσα μου για πάντα. Στέρεψαν τα δάκρυα μου μπαμπά μου» ανέφερε ακόμη

