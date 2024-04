Πολιτική

Φλώρος: Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία - Ο όρος για τον Γραμμένο

Εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιαιοπραγία κατά βουλευτή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ποιος όρος του επιβλήθηκε σε σχέση με τον συνάδελφο του.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο Κωνσταντίνος Φλώρος, με τον όρο να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων τον Βασίλη Γραμμένο.

Ο ίδιος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για το χθεσινό βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή με τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλη Γραμμένο, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής, που εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες, κρατείτο από χθες στη ΓΑΔΑ μετά το επεισόδιο στη Βουλή, κατά το οποίο έπιασε από τον λαιμό τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο.

Εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιαιοπραγία κατά βουλευτή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του

