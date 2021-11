Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 50χρονος μαχαίρωσε γυναίκα και γιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν τέλος οι βίαιες επιθέσεις εις βάρος γυναικών και παιδιών.

Σοκάρει το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Δάφνης 3.

ζευγάρι Βούλγαρων λογομάχησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και στη συνέχεια ο 50χρονος άντρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του και τον γιό τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότιγια άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και στη συνέχεια ο