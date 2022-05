Γρεβενά

Έκρηξη στα Γρεβενά: τα αίτια της τραγωδίας

Τι αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της για τη μοιραία έκρηξη που στέρησε τη ζωή στον νεαρό υπάλληλο.

Το απόγευμα (στις 16:30), στην πόλη των Γρεβενών, θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 28χρονο Κωσταντίνο Γκούμα, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από έκρηξη στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Alfa Wood στους Μαυρανέους Γρεβενών.

Ο 28χρονος έπαθε καθολικά εγκαύματα σε όλο του το σώμα από τη φωτιά που ακολούθησε μετά την έκρηξη σε χώρο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του εργοστασίου. Αν και διακομίστηκε εσπευσμένα στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Με ανακοίνωσή του, ο όμιλος ALFA WOOD GROUP σημειώνει ότι «το δυστύχημα, κατά τις πρώτες ενδείξεις, οφείλεται σε έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή λαδιών κατά την προγραμματισμένη συντήρηση της ηλεκτρογεννήτριας από την ιταλική κατασκευάστρια εταιρεία» και ότι «ερευνά ενδελεχώς σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ώστε να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες». Εκφράζει δε «τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος» και σημειώνει ότι «παραμένει αλληλέγγυος για την απώλεια του δικού της ανθρώπου», ενώ γνωστοποιεί ότι στη μνήμη του 28χρονου, τα δύο εργοστάσια στην περιοχή των Γρεβενών θα παραμείνουν για δύο ημέρες κλειστά.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες στον χώρο του δυστυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική που έχει αναλάβει το προανακριτικό έργο, αναμένεται έως αύριο (Σάββατο) μηχανικός από την Ιταλία, που σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα που βρίσκεται ήδη στο εργοστάσιο θα επιβλέψει την εκκένωση των ειδικών λιπαντικών που βρίσκονται στα κυκλώματα και στις σωληνώσεις της εγκατάστασης ώστε στη συνέχεια η Πυροσβεστική να προχωρήσει στην άντληση των υδάτων που βρίσκονται στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι ενέργειες θα εισέλθουν στον χώρο οι πραγματογνώμονες για τον έλεγχο και τη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης.