Γρεβενά - Έκρηξη σε εργοστάσιο: Σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

Διασωληνωμένος σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση» ο 28χρονος εγκαυματίας της έκρηξης.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, ο 28χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από έκρηξη στ εεργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ξυλείας, στους Μαυραναίους Γρεβενών.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε με βαριά εγκαύματα από το Νοσοκομείο Γρεβενών και υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Σύμφωνα με την συντονίστρια διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου, Σοφία Παπαδοπούλου, η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς έχει μεγάλης έκτασης και βάθους εγκαύματα, έχει εκτεθεί σε έκρηξη και έχει δεχθεί μεγάλο θερμικό φορτίο.

Ο κ. Θανάσης Γρηγοριάδης εκπρόσωπος της εταιρίας βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου Alfa Wood που εδρεύει στην Λάρισα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι "μόνο ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά την διάρκεια της έκρηξης που έγινε στο τμήμα του εργοστασίου όπου λειτουργεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα» ενώ πρόσθεσε ότι «τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα προς το παρόν δεν είναι γνωστά».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία από την έκρηξη (σ.σ έγινε λίγο πριν από τις 3 μμ) προκλήθηκε πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο όπου υπήρχαν λιπαντικά σιλικόνης, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε άμεσα με την επέμβαση που έγινε στο σημείο από εννέα άνδρες και 4 οχήματα.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου ALFA WOOD λειτουργούν ,σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: στα Γρεβενά, στην Λάρισα και στο Νευροκόπι Δράμας. Καλύπτουν συνολικά έκταση 385.000 τ.μ., εκ των οποίων οι στεγασμένοι χώροι των εργοστασίων αποτελούν τα 71.500 τ.μ. Η εταιρία συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες των Βαλκανίων με εξαγωγές των προϊόντων της σε πάνω από 30 χώρες.

ΓΣΕΕ: Στους πόσους νεκρούς ή τραυματισμένους εργαζόμενους θα υπάρξουν αποτελεσματικοί έλεγχοι;

«Τα εργατικά ατυχήματα βρίσκονται πλέον σε ημερήσια διάταξη, γεγονός που προκαλεί - εκτός από ανησυχία - και αγανάκτηση» αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι το νέο εργατικό ατύχημα το μεσημέρι σε εργοστάσιο ξυλείας στα Γρεβενά, «ενάμιση μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα στον ίδιο νομό, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που έχουν τραυματιστεί, είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι».

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΕ, «οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για έναν 28χρονο εργαζόμενο με πολλαπλά τραύματα, ο οποίος αναλάμβανε βάρδια την ώρα της έκρηξης και, αυτήν την ώρα, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα και η φωτιά επεκτάθηκε σε δεξαμενή του εργοστασίου ξυλείας»

«Και το ερώτημα που αβίαστα βγαίνει από τους απλούς πολίτες είναι: στους πόσους νεκρούς ή τραυματισμένους εργαζόμενους θα υπάρξουν αποτελεσματικοί έλεγχοι για την εφαρμογή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας;» διερωτάται η Συνομοσπονδία.

