Αγρίνιο: Kαταδίκη μαθητών για καταλήψεις σε σχολείο

Ποια ποινή επιβλήθηκε στους μαθητές. Αντιδράσεις από γονείς, καθηγητές και τοπική κοινωνία.



Ένοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων, οι εννέα μαθητές του 1ου Γυμνάσιου Αγρινίου, οι οποίοι το πρωί της 16ης Μαΐου 2022, κάθησαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, oι μαθητές κατηγορήθηκαν, μετά από αναφορά της Διευθύντριας του Σχολείου για τις καταλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σχολείο τον Οκτώβριο του 2020, ενώ υπέρ της αναφοράς είχε ταχθεί και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Συγκεκριμένα,το ρεπορτάζ αναφέρει πως το Σχολείο είχε τελέσει υπό κατάληψη για μία διδακτική ώρα την πρώτη μέρα, και για την επόμενη σχολική μέρα, χωρίς να σημειωθούν υλικές ζημιές ή φθορές εντός του Σχολικού Συγκροτήματος.

Απο νωρίς το πρωί, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, συμμαθητές των κατηγορούμενων παιδιών, γονείς, και καθηγητές σε μία προσπάθεια ένθερμης υποστήριξής τους, ενώ η δίκη ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15.30 το μεσημέρι.

Σε βάρος και των εννέα μαθητών εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση, με την ποινή της επίπληξης και της Άσκησης της Επιμέλειάς τους για ένα χρόνο από την Εισαγγελία Ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που μαθητές παραπέμπονται σε δίκη για συμμετοχή σε σχολική κατάληψη στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αγρινίου, ενώ η υπόθεση είχε πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τη Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας να καταδικάζει την ποινική δίωξη των μαθητών και τη Διεύθυνση του Σχολείου να επιμένει στην απόφαση – αναφορά της.

