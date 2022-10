Χανιά

Ομαδικός βιασμός - Χανιά: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι

Στον 23χρονο και τον 19χρονο είχαν ασκηθεί διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργία. Ποιοι περιοριστικοί όροι τους επιβλήθηκαν.



Ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων, ο 23χρονος και ο 19χρονος, κατηγορούμενοι για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 21χρονης υπηκόου Σουηδίας.

Και στους δύο επιβλήθηκαν οι περιορισμοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης, μια φορά τον μήνα, στο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης κοινωνικού και ψυχολογικού προγράμματος για τις επαφές με το αντίθετο φύλο.

Στον 23χρονο και τον 19χρονο είχαν ασκηθεί διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργία σε άτομο που δεν μπορούσε να αντιδράσει, πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο άτομα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου.

Η 21χρονη κοπέλα, με καταγωγή από τη Σουηδία, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, βρισκόταν σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης, όταν δύο άγνωστοι σε εκείνη άνδρες, την πλησίασαν και εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η κοπέλα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση αδυναμίας.

