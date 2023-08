Ηράκλειο

Ηράκλειο: Θρίλερ με τραυματισμό νεαρού από όπλο

Ποια στοιχεία προβληματίζουν τις Αρχές. Μάχη για την ζωή του δίνει ο άνδρας, η σύζυγος του οποίου ειναι εγκυμονούσα. Ποια σενάρια εξετάζονται, παρά την αρχικη εκτίμηση για το περιστατικό.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον τραυματισμό από όπλο του νεαρού που βρέθηκε πυροβολημένος τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Μεσαράς, στην Κρήτη

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν τους αστυνομικούς να σκέφτονται το ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει βρεθεί σημείωμα, ωστόσο, δεν έχει βρεθεί το όπλο, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές.

Αυτό το στοιχείο στρέφει την έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ το θρίλερ κορυφώνεται καθώς υπάρχει πληροφορία που ελέγχεται και αναφέρει ότι το σημείο που βρέθηκε ο νεαρός δεν είναι και το σημείο όπου τραυματίστηκε. Κάποιος τον μετέφερε εκεί; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν όπως επίσης τι έγινε το όπλο του τραυματισμού.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και δίνει μάχη για τη ζωή του, φέρεται να έχει δεχτεί τη σφαίρα στο ύψος του αυτιού.

Ο νεαρός κατάγεται από χωριό της Μεσαράς και κατά πληροφορίες σύντομα η σύζυγός του αναμένεται να φέρει στον κόσμο το παιδί τους. Η κοινωνία της περιοχής είναι αναστατωμένη και όλες οι πληροφορίες ερευνώνται και ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους.

