Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν ληστής καταστημάτων και ο “τσιλιαδόρος” του

Πώς το δίδυμο συνεργαζόταν και αφαιρούσε χρηματικά ποσά από καταστήματα της πόλης απειλώντας τους υπαλλήλους.

Δύο άτομα, ηλικίας 24 και 25 ετών, συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας, της απόπειρας ληστείας και της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή το πρωί, ο 25χρονος, με τον 24χρονο συνεργό του να αναμένει έξω προληπτικά, εισήλθε σε ένα κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από το ταμείο περίπου 800 ευρώ. Ακολούθως, με τον ίδιο τρόπο μπήκε σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου με την απειλή πως έχει στην κατοχή του όπλο, ζήτησε από υπάλληλο τα χρήματα του ταμείου, χωρίς όμως να καταφέρει να τα αφαιρέσει. Τέλος, εισήλθε ακόμη, σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στους Αμπελόκηπους, στο οποίο με χρήση λεκτικής βίας κατάφερε να αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Οι δύο άντρες εντοπίστηκαν μετά από έρευνα και συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στην κατοχή τους βρέθηκε και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει από το τελευταίο κατάστημα και το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον υπάλληλο του καταστήματος.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως και 16 Δεκεμβρίου 2023, εισήλθε τρείς φορές και σε διαφορετικές ημερομηνίες σε κατάστημα ψιλικών στην Νεάπολη και, άλλοτε με τη χρήση σωματικής και λεκτικής βίας και άλλοτε με τη χρήση μαχαιριού κατά υπαλλήλου, κατάφερνε να αφαιρέσει από το ταμείο το αθροιστικό χρηματικό ποσό των 1.010 ευρώ. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 25χρονου παρουσία εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 358 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

