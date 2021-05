Κόσμος

Βραζιλία – δημοσκόπηση: ο Λούλα έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον Μπολσονάρου

Ο κεντροαριστερός πρώην Πρόεδρος, που πέρασε 17 μήνες στη φυλακή θα κέρδιζε άνετα τις εκλογές σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha.

Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα επικρατούσε στις προεδρικές εκλογές του 2022 με μεγάλο προβάδισμα έναντι του νυν αρχηγού του κράτους, του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου, υπέδειξε δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη.

Ο Λούλα θα συγκέντρωνε το 41% των ψήφων στον πρώτο γύρο, έναντι 23% του κ. Μπολσονάρου, αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Νταταφόλια. Στον δεύτερο γύρο, ο πρώην πρόεδρος (2003-2010) θα επιβαλλόταν με το 55% των ψήφων, έναντι 32% του νυν (εξαιρουμένων ενός 11% άκυρων και λευκών, καθώς και όσων δεν εξέφρασαν άποψη), κατά τη δημοσκόπηση αυτή, η οποία διενεργήθηκε προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη σε δείγμα 2.071 ανθρώπων και έχει περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2%.

Στον πρώτο γύρο, την 3η θέση θα καταλάμβανε ο πρώην δικαστής Σέρζου Μούρου, που πιστώνεται το 7% των ψήφων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Ο κ. Μούρου ήταν αυτός που υπέγραψε την καταδίκη του Λούλα, ο οποίος παρέμεινε 17 μήνες στη φυλακή το 2018 και το 2019 εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά. Ονομάστηκε υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση υπό τον κ. Μπολσονάρου, προτού παραιτηθεί.

Ο Λούλα, που εξαρχής δήλωνε αθώος, ανέκτησε τα πολιτικά του δικαιώματα τον Μάρτιο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις καταδίκες του. Είναι σε θέση κατά συνέπεια να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2022.

Τις τελευταίες ημέρες ο ιστορικός ηγέτης του Κόμματος Εργαζομένων (PT, κεντροαριστερά) κάνει συναντήσεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες και δυνητικούς συμμάχους, αν και ως εδώ δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει, πως θα είναι υποψήφιος.

Στη δημοσκόπηση, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να πουν αυθόρμητα ποιον θα ψήφιζαν το 2022, χωρίς κατάλογο ονομάτων, το προβάδισμα του Λούλα φάνηκε να είναι μικρότερο (21%, έναντι 17% που είπε ότι θα ψήφιζε τον Ζαΐχ Μπολσονάρου), ενώ το 49% είπε πως «δεν ξέρει» ποιον θα ψήφιζε.

Ο Λούλα και ο κ. Μπολσονάρου βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης όχι μόνο ως προς τις θετικές γνώμες, αλλά και ως προς τις απορριπτικές (36% και 54% αντιστοίχως).

Η Βραζιλία διέρχεται μεγάλη οικονομική κρίση, που επιδείνωσε η πανδημία του νέου κορονοϊού και ο αντίκτυπός της. Η χώρα θρηνεί πάνω από 428.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19.

Επιτροπή της βραζιλιάνικης Γερουσίας διενεργεί έρευνα για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εξαρχής υποβάθμισε τη βαρύτητά της, αμφισβήτησε τη χρήση μασκών, εναντιώθηκε στην επιβολή περιοριστικών μέτρων και έθεσε εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ο ακροδεξιός πολιτικός, πρώην λοχαγός, μέλος του βραζιλιάνικου Κογκρέσου επί 28 χρόνια, πήρε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2019, αφού καβάλησε το κύμα της συντηρητικής στροφής του εκλογικού σώματος στη Βραζιλία και της απόρριψης του PT, που έμεινε στην εξουσία 13 χρόνια, ως την απομάκρυνση από την εξουσία της διαλεγμένης από τον ίδιο τον Λούλα διαδόχου του στην προεδρία.

