Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το λάθος των κακοποιών αναζητά η Αστυνομία

Στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ καταφθάνουν συνεχώς πληροφορίες για αυτοκίνητα και άτομα, που κρίθηκαν ύποπτα από κατοίκους της περιοχής.

Το λάθος των κακοποιών, από το οποίο θα πιαστούν και θα ξετυλίξουν το κουβάρι, αναζητούν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

“Δεν πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες, που έχουμε δεχθεί, σχετίζονται με την υπόθεση. Ευελπιστούμε, όμως, μεταξύ αυτών να υπάρχει και εκείνη, η οποία θα μας ανοίξει έναν δρόμο στις έρευνές μας και θα μας γλιτώσει από μήνες προσπαθειών, που θα χρειαζόμασταν χωρίς το συγκεκριμένο στοιχείο. Είναι ενθαρρυντική η ανταπόκριση της κοινωνίας, ερευνητικά όμως ακόμα δεν έχουμε αυτό που θέλουμε” αναφέρουν στον ΑΝΤ1 αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ακόμα δεν έχουν λάβει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου επικοινωνιών και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο, που να συνδέει τους τρεις ληστές και δολοφόνους των Γλυκών Νερών με κάποια παλαιότερη υπόθεση.

Η θλίψη ακόμα περισσεύει στην Αλόννησο, τον τόπο καταγωγής της Καρολάιν, εκεί όπου συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το χαμογελαστό κορίτσι.

Οι εικόνες με τον 33χρονο σύζυγό της να μην αφήνει από την αγκαλιά του το κοριτσάκι τους, συγκίνησαν. Από την πρώτη στιγμή ο 33χρονος προσπαθεί να διευκολύνει τις έρευνες των αστυνομικών. Έδωσε μία περιγραφή των δραστών και των κινήσεών τους. Είδε φωτογραφίες σεσημασμένων, προσπάθησε να θυμηθεί και την παραμικρή λεπτομέρεια.

