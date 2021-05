Πολιτική

Εργασιακό νομοσχέδιο - Γεννηματά: Η κυβέρνηση επιτίθεται στους εργαζόμενους

Τηλεδιάσκεψη της Φώφης Γεννηματά με 30 πρόεδρους Εργατικών Κέντρων απ' όλη τη χώρα.

Οι ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν το θέμα που συζήτησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Φώφη Γεννηματά με 30 πρόεδρους Εργατικών Κέντρων απ' όλη τη χώρα.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανοίγοντας τη συζήτηση ανέφερε ότι «η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη χωρίς στήριξη των εργαζομένων, χωρίς κοινωνική συνοχή και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πώς επιτίθεται στους εργαζόμενους καθώς έχει αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο φθηνής και απαξιωμένης εργασίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ συστηματικά αφαιρούν ή υπονομεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτά τα 2 χρόνια.

Πρώτα: Υπονόμευσε τις κλαδικές συμβάσεις, ευνοώντας τους ασύδοτους εργοδότες με την μη κήρυξη τους ως υποχρεωτικές.

Μετά: Προτάθηκε εν μέσω πανδημίας το δόγμα μισός μισθός-μισή δουλειά με το Πρόγραμμα Συνεργασία.

Και τώρα: Προωθεί ένα απαράδεκτο εργασιακό Νομοσχέδιο», επισήμανε η κυρία Γεννηματά και προσέθεσε: «Αρνείται να καταλάβει ότι ο ανασφαλής εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι παραγωγικός».

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ η κυβέρνηση με όσα προτείνει στοχεύει στην

Αφαίρεση για υποχρέωση συλλογικής σύμβασης που θα διευθετεί τον χρόνο εργασίας. Καταργείται στην πράξη η σχετική διάταξη του δικού μας νόμου, ώστε ο εργαζόμενος να μείνει απροστάτευτος και να αναγκαστεί να υποχωρεί στην πίεση του εργοδότη. Έτσι θα υποχρεωθεί να δουλεύει 10ωρα, να χάνει τα επιπλέον χρήματα των υπερωριών, να πιέζεται η οικογενειακή του ζωή. Και να προσδοκά ότι ίσως κάποτε μέρος του χρόνου αυτού να του επιστραφεί ως ρεπό.

Αφαιρεί επίσημα την δυνατότητα της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων να διαπραγματεύονται τον κατώτερο μισθό μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οδηγεί έτσι στον καθορισμό του από την Κυβέρνηση που στην πράξη τον έχει καθηλώσει αυτά τα 2 χρόνια.

Απελευθερώνονται ουσιαστικά οι απολύσεις. Καταργείται και η δικαστική προστασία. Ένας εργοδότης θα μπορεί να παρανομεί και να απολύει μαζικά, και αν χάνει το δικαστήριο, απλά να δίνει λίγα χρήματα παραπάνω. Όμως ο εργαζόμενος και να δικαιωθεί δεν θα επαναπροσλαμβάνεται.

Γιατί ακόμη και η στοιχειώδης διασφάλιση με την ψηφιακή κάρτα-που είναι δική μας νομοθετική πρόβλεψη και σωστό αίτημα της ΓΣΕΕ-έσπευσε ο κ. Χατζηδάκης να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εφαρμοστεί στα επόμενα χρόνια, παρά μόνο «πειραματικά».

Επίσης η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πώς συνειδητά υποβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας αφού, όπως τόνισε απομακρύνει «το ΣΕΠΕ από το υπουργείο Εργασίας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν θα είναι στην ευθύνη του κράτους. Θα επακολουθήσει-εργασιακή ζούγκλα. Και βέβαια ο Υπουργός Εργασίας παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά το Μαξίμου εξασφαλίζει τον έλεγχο στο νέο "Οργανισμό", επιλέγοντας τα 3/5 της επιτροπής».

Ο τρίτος στόχος είναι ο περιορισμός της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης καθώς ξηλώνει μεγάλο μέρος του Νόμου 1264/82 περιορίζοντας δραστικά το δικαίωμα της απεργίας και την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από τον κίνδυνο απόλυσης.

«Το Κίνημα Αλλαγής θα αντιδράσει σε αυτό το νομοθέτημα με όλες του τις δυνάμεις, μέσα και έξω από τη Βουλή.

Στηρίζουμε τις θέσεις και τις προσπάθειες της ΓΣΕΕ, των Εργατικών Κέντρων, των συνδικάτων, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων», δεσμεύτηκε η Φώφη Γεννηματά και υπογράμμισε πώς στρατηγικός στόχος του Κινήματος Αλλαγής είναι η πλήρης απασχόληση και η επιβεβαίωση ότι το συνδικαλιστικό κίνημα διατηρεί την αυτονομία των διαδικασιών και των αποφάσεών του.

«Για μας, για το ΠΑΣΟΚ και την δημοκρατική παράταξη, ο συνδικαλισμός ήταν, είναι και θα είναι βάθρο της Δημοκρατίας. Και η παράταξη μας ήταν, είναι και θα είναι εκείνη που θα φέρνει τους εργαζόμενους στο προσκήνιο, που θα δημιουργεί τις συνθήκες για την δίκαιη κατανομή του οφέλους της ανάπτυξης και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους», σημείωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

