Καραμανλής από Πάτρα: Αναβάθμιση σιδηροδρόμων αξίας 3,3 δις ευρώ

Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει σχεδιαστεί ποτέ, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων, το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χώρα, ύψους 3,3 δις ευρώ, αλλά και ειδικότερα για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή στην Πάτρα αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, σε εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σιδηρόδρομος για την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του ολοκληρωμένου σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις συνδυασμένες μεταφορές.

«Το νέο μας πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων, είναι το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χώρα, ύψους 3,3 δισ. ευρώ» δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας ότι μπορεί η Ελλάδα πλέον να διαθέτει ένα οδικό δίκτυο εφάμιλλο με αυτό των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, αλλά το αντίστοιχο σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί σημαντικά. Σημείωσε ότι επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας της χώρας μας, τα σιδηροδρομικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Και το αποτέλεσμα έως σήμερα ήταν ότι τα σιδηροδρομικά έργα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα στην Ελλάδα ή απουσίαζαν από το σχεδιασμό.

«Ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει. Η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. Γι’ αυτό και η νέα γενιά των ‘‘μεγάλων έργων’’ συμπεριλαμβάνει πλέον και τα σιδηροδρομικά», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής.

Εξήγησε ότι το σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δίνει έμφαση ιδίως στην εμπορική μεταφορά, με συνδέσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια και στην ολοκλήρωση του κορμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας στον άξονα της ΠΑΘΕ.

«Το σιδηροδρομικό μας δίκτυο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη», εκτίμησε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Τα σιδηροδρομικά έργα σημαίνουν: Ασφάλεια. Ανάπτυξη. Ταχύτητα. Σεβασμός στο περιβάλλον. Πρόοδος. Ποιότητα ζωής».

Υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πέραν των έργων υποδομής που έχει βάλει μπρος, έχει υπογράψει και ένα λεπτομερές Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον βασικό της μέτοχο Ferrovie dello Stato Italiane, για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μας με την εκτέλεση των λεγόμενων υπηρεσιών ΥΔΥ (Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας). Μια συνολική επένδυση ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Και ταυτόχρονα προχωρά βήμα βήμα το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την ηπειρωτική χώρα.

Η σιδηροδρομική γραμμή αποδίδει ξανά την Πάτρα στους Πατρινούς

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ως παράδειγμα ένα μεγάλο έργο της Δυτικής Ελλάδας, τη νέα σιδηροδρομική γραμμή στην Πάτρα. «Η προηγούμενη κυβέρνηση, ήρθε και έταξε ένα φαραωνικό έργο που ούτε μπορούσε να υλοποιήσει ούτε το χρειάζεται πραγματικά η πόλη. Έταζαν κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν και έλεγαν πως δήθεν το προχωρούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν ούτε καν μελέτες!» σχολίασε.

«Εμείς δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο… Δεν λειτουργούμε ποτέ με τη λογική ‘‘πες ωραία μεγάλα λόγια σήμερα κι άσε τον επόμενο να καθαρίσει’’... Γι’ αυτό και το θέμα μάς απασχόλησε πολύ», πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

Ανέφερε ότι η αρχική εκτίμηση προέβλεπε μερική υπογειοποίηση γύρω στα δύο χιλιόμετρα, τελικά όμως το Υπουργείο κατέληξε ότι μπορεί να υπογειοποιηθεί πολύ μεγαλύτερο μέρος της γραμμής, χωρίς όμως να πάει σε ανεφάρμοστες προτάσεις.

«Το ολοκληρωμένο σχέδιό μας, για ένα έργο ακριβώς όπως το χρειάζεται η Πάτρα, ικανοποιεί ορισμένες βασικές αρχές: Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Πατά ακριβώς πάνω στη χάραξη της υφιστάμενης γραμμής, απλώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της υπογειοποιείται. Απελευθερώνει έτσι το κέντρο της πόλης, το αποκαθιστά με αναπλάσεις κι αποδίδει την Πάτρα ξανά στους Πατρινούς! Ανοίγει την πόλη με μέτωπο προς τη θάλασσα. Είναι υπέρ του περιβάλλοντος. Διατηρεί σε λειτουργία τον Προαστιακό. Ελαχιστοποιεί την οπτική και ηχητική όχληση. Και ενισχύει την ασφάλεια πεζών και οδηγών», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Σημείωσε επίσης ότι το σπουδαίο αυτό έργο συμπληρώνεται εξαιρετικά από ένα έργο το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ξεπερνώντας σημαντικά προβλήματα, και παραδοθεί εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, τη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Αίγιο, η οποία όπως τόνισε αποτελεί: «Άλλη μία απόδειξη του πόσο πιστεύουμε στα σιδηροδρομικά έργα, αλλά και του πόσο είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας».

