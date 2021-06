Life

“Άγριες Μέλισσες”: την Τετάρτη “φλέγεται” το Διαφάνι κι όλα αλλάζουν! (φωτογραφίες - βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αποσπάσματα από τις σκηνές με τις δραματικές εξελίξεις, στο συγκλονιστικό προτελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το φινάλε του δεύτερου κύκλου της σειράς "Άγριες Μέλισσες" και οι εξελίξεις είναι δραματικές.

Λίγο πριν από τον φετινό τους επίλογο, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι αποθήκες του Δούκα Σεβαστού τυλίγονται στις φλόγες, ενώ οι αδελφές Σταμίρη ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την οργή της Μυρσίνης, το σχέδιο της οποία μπαίνει σε εφαρμογή.

Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι. Κανείς δεν ξέρει αν θα βγει ζωντανός και αλώβητος.Το ξημέρωμα θα βρει το χωριό να μετράει τις πληγές του.

Δείτε εικόνες από το σημερινό επεισόδιο:

Δείτε δύο αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Τετάρτης, τα οποία εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό":

Για το δραματικό φινάλε της σεζόν στις "Άγριες Μέλισσες" μίλησε στον ΑΝΤ1 ο σκηνοθέτης της σειράς.

Όπως τόνισε ο Λευτέρης Χαρίτος, τα δύο τελευταία επεισόδια αποτελούν ταινίες. "Δεν έχουν ξανακάνει τέτοια γυρίσματα, από άποψη δυσκολίας, ποτέ".

Μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" έκανε λόγο για επεισόδια-"φωτιά", με τεράστιες ανατροπές και συγκίνηση, που έχουν κάνει ακόμα και τον ίδιο να κλάψει στο μοντάζ. "Δεν έχω κοιμηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κάνω και το μοντάζ. Τα τελευταία επεισόδια έχουν φωτιές, εφέ, πυροβολισμούς, αίματα" τόνισε ο Λευτέρης Χαρίτος. Σε ερώτηση για το εάν θα πεθάνουν πολλοί απάντησε: "Θα πεθάνει όποιος είναι να πεθάνει".

Όσον αφορά στο φινάλε, τόνισε ότι δεν είναι μόνο μια σκηνή αλλά ολόκληρο το επεισόδιο. Τέλος, για την εμφάνιση του Αιμίλιου Χειλάκη, είπε ότι ο ρόλος του είναι χειρότερος από αυτόν τον Μπισμπίκη και του Κακούρη.

Για την τρίτη σεζόν έκανε γνωστό ότι διαδραματίζεται σε πολλά μέρη, όπως η Λέρος. Σημείωσε ότι θα είναι μια καινούργια σειρά, υπό μια έννοια, καθώς όλες οι ιστορίες τελειώνουν εδώ!

"Νομίζω ότι η τρίτη σεζόν θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα" κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Σύμφωνα με την περιγραφή για το επεισόδιο της Πέμπτης, το τελευταίο της σεζόν για φέτος «Το Διαφάνι βυθίζεται στο πένθος. Η καταστροφή και ο θάνατος έχουν συγκλονίσει το χωριό. Θα υπάρξει δικαίωση για όλον αυτόν τον πόνο που προκάλεσαν οι Σεβαστοί;».





Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: παρενόχληση και απειλές σε 3 αδερφές μέσω social media

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

Greek Mafia: Επιχείρηση “lockdown” για την ελληνική “Καμόρα”