Οικονομία

Θεοχάρης από Θεσσαλονίκη: Η Ελλάδα είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στο φετινό άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τις ανάγκες της περιοχής.

Διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και με εκπροσώπους τουριστικών φορέων της περιοχής είχε στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης. Με την επίσκεψη στη συμπρωτεύουσα, αμέσως μετά από την περιοδεία του στην Ολλανδία και σε χώρες της Σκανδιναβίας, ο Υπουργός υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στο φετινό άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει ολόπλευρα τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής, με γνώμονα την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης.

Πρώτη στο πρόγραμμα επαφών του Υπουργού Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Σταύρο Καλαφάτη. Όπως ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, «με τον Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης αναλύσαμε ζητήματα σχετικά με το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού και ιδιαίτερα τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται στην εξαιρετικά σημαντική πύλη της Βόρειας Ελλάδας. Ο κ. Καλαφάτης κι εγώ επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευση να προχωρήσουμε με απόλυτη σύμπνοια, με συνεχή και στενή συνεργασία των Υπουργείων Τουρισμού και Εσωτερικών, ώστε να ενθαρρύνουμε στο μέγιστο δυνατόν τον εισερχόμενο τουρισμό».

Ακολούθως ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Διαπιστώθηκε πλήρης ταύτιση απόψεων ως προς τη σημασία του οδικού τουρισμού για την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στη Μακεδονία το 2021 ενώ ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «ο τουρισμός αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και το ‘momentum’ δεν πρέπει να χαθεί ύστερα από τα τελευταία τρία χρόνια που η Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύεται πρώτη σε αφίξεις τουριστών μεταξύ όλων των Περιφερειών της Ελλάδας».

Από την πλευρά του ο κ. Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «το Υπουργείο μας αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού για τη Βόρεια Ελλάδα και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι τυχαίο ότι άρχισα το ‘μαραθώνιο’ των διεθνών επαφών μου για τη φετινή τουριστική περίοδο από τις χώρες οι οποίες τροφοδοτούν παραδοσιακά την περιοχή με τουρίστες (Ρουμανία, Σερβία, Πολωνία, Ρωσία κ.ά.). Φέτος, το τουριστικό ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα από τη Ρωσία και τις χώρες της Βαλκανικής είναι μεγάλο. Στην Κεντρική Μακεδονία δεν είναι αυτονόητο ότι ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας, όπως π.χ. στο Νότιο Αιγαίο ή στην Κρήτη. Εδώ ο τουρισμός χτίζεται με δουλειά. Και αυτή είναι η επιτυχία του Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα: Με τις πρωτοβουλίες του και τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, έχει κατορθώσει να καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της χώρας».

Με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο Υπουργός Τουρισμού είχε την ευκαιρία να συζητήσει ζητήματα σχετικά με τις προοπτικές της πόλης ως πόλου έλξης τουριστών, αλλά και την υποψηφιότητα για μία θέση στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO. Ο κ. Θεοχάρης είπε χαρακτηριστικά ότι «ο τουρισμός είναι σημαντικός για τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη είναι σημαντική για τον τουρισμό. Δικαίως διεκδικεί τον τίτλο της πόλης της γαστρονομίας. Γενικότερα, συνεχίζουμε τη συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα -για τον βραχύ ορίζοντα, που είναι το άνοιγμα αλλά και η επέκταση της σεζόν, καθώς και για τον μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα του 2022 και το τι μπορούν να κάνουν από κοινού το Υπουργείο Τουρισμού και ο Δήμος Θεσσαλονίκης».

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης είχε συνομιλίες με εκπροσώπους τουριστικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι «ξέρουμε πως έχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά μπροστά μας, την οποία όμως ατενίζουμε από καλύτερη θέση σε σχέση με πέρυσι. Γιατί το ‘brand’ της χώρας μας έχει ενισχυθεί. Επιπλέον, η Ελλάδα βραβεύτηκε ως η καλύτερη χώρα στη διαχείριση της πανδημίας από το WTTC όσον αφορά στον τουρισμό. Αυτό είναι μια 'σφραγίδα' που χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε. Φέτος έχουμε αξιοποιήσει πολύ περισσότερα εργαλεία από ό,τι πέρυσι. Είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε περισσότερες πύλες και καταβάλλουμε καθημερινή προσπάθεια να επεκτείνουμε ωράρια, περιοχές και οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό θα το κάνουμε με κάθε δυνατό μέσο και με συντονισμό όλων των υπηρεσιών, του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Πολιτικής Προστασίας. Από τους ελέγχους που κάνουμε, ειδικά στα χερσαία σύνορα, παρατηρούμε μια θετικότητα μόλις 5 τοις χιλίοις. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός».

Θεσσαλονίκη: πεζός επιχείρησε να κλέψει αυτοκίνητο εν κινήσει