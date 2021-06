Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Εξαφάνιση 53χρονου - Συναγερμός στις Αρχές

Missing Alert από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τον 53χρονο. Πότε χάθηκαν τα ίχνη του.



Στις 21 Ιουνίου 2021 εξαφανίστηκε από την περιοχή Γλυκά Νερά, ο Σταύρος Δογιάκης, 53 ετών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σταύρου Δογιάκη στις 22 Ιουνίου 2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταύρος Δογιάκης έχει ύψος 1.72μ., είναι 68 κιλά, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Έφυγε με το όχημά του, μάρκας Smart χρώματος ασημί, με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας ΖΧΑ8898.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

