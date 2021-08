Οικονομία

Φωτιά στη Ρόδο: Άρχισε η καταγραφή των ζημιών - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες

Έχουν καεί εκατοντάδες ελαιόδενδρα καθώς και άλλα δένδρα, 400 κυψέλες και 40 παραγωγικά ζώα. Τι μπορούν να κάνουν οι πυρόπληκτοι.

Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η αυξημένη επιτήρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά στη Ρόδο, η οποία έκαψε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής και γεωργικής έκτασης. Στην περιοχή παραμένουν και σήμερα πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, ενώ αυξημένα μέτρα επιφυλακής υπάρχουν και στις άλλες δασικές περιοχές του νησιού, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Οι δασικές περιοχές που κάηκαν θα κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέες, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες για την οριοθέτησή τους. Παράλληλα, έχει φτάσει στο νησί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, το οποίο θα καταγράψει τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα, που εκτιμάται ότι είναι αρκετές. Συγκεκριμένα, έχουν καεί εκατοντάδες ελαιόδενδρα καθώς και άλλα δένδρα, 400 κυψέλες και 40 παραγωγικά ζώα, συμφωνα με την πρώτη καταγραφή.

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και Πεταλούδων, των οποίων τα νοικοκυριά επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε την 1η Αυγούστου, ότι στα δημοτικά καταστήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και στα ΚΕΠ όλης της επικράτειας μπορούν να συμπληρώσουν:

Αιτήσεις Χορήγησης Επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής εφόσον έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους.

Αιτήσεις Χορήγησης Επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών εφόσον έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους.

Μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης, ειδική επιτροπή του δήμου θα διενεργήσει αυτοψία στις πληγείσες κατοικίες και θα εκτιμήσει το ύψος του επιδόματος, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 33862 - ΦΕΚ Β 1699/16.5.2019).

Οι αιτήσεις κατατίθενται σύμφωνα με την προβλεπόμενη προθεσμία έως και έναν μήνα από την εκδήλωση της θεομηνίας, δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου.

Η χορήγηση των επιδομάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά δικαιολογητικά και πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής πίστωσης του υπουργού Εσωτερικών προς τον Δήμο Ρόδου.

